Отправлено: - 20:17

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В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн», — говорится в документе.

Цитата:Пока что Россия находится под санкциями и не возможен перевоз грузов с Китая в Европу по суше, другого выхода нет.Но для увеличения объема контейнерных перевозок, железнодорожным компаниям транзитных стран необходимо дополнительно приобретать ж/д подвижной состав который бы удовлетворил возрастающую потребность контейнерных перевозок, кроме этого это увеличение рабочих мест. При этом стоит отметить Каспийское море, которое довольно не спокойное для круглосуточных круглогодичных морских перевозок. Перевозка грузов в Европу из Китая, по сравнению с маршрутами через Россию осуществляется по более длинным маршрутам. Но сейчас, в данный момент, выхода другого нет.Но вот когда с России снимут санкции, то перевозки в Европу по ТМТМ будут не рентабельными по сравнению с Россией, и куда после этого девать ставший не нужным весь приобретенный для этого дополнительный подвижной состав, и дополнительный рабочий состав.Строить сейчас долгосрочные планы на будущее, из условия отсутствия транзита через Россию с Китая в Европу, это не верно.