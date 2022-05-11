Токаев о геополитике: Мы диверсифицируем маршруты экспорта нефти в Китай и Европу
Отправлено: 11.05.22 - 16:01
"Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык», - сказал Токаев. И отметил, что сейчас значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута. Читать новость
"Этот проект является альтернативой российскому Транссибу для доставки грузов из КНР в Европу. Как ранее заявляла казахстанская сторона, по данному маршруту можно перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. В марте текущего года сообщалось, что к инициативе Казахстана, Азербайджана и Грузии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута планировала присоединиться Турция. В апреле стало известно, что эти страны подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад». В документе говорилось об увеличении транзитного потенциала, интеграции маршрута в международную транспортную систему и укреплении сотрудничества сторон.
Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2022 году может вырасти в шесть раз, до 3,2 млн тонн. Об этом говорится в отчете международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (Middle corridor), на который ссылается пресс-служба КТЖ (Казахстанские железные дороги), сообщает сегодня, 11 мая, ИА «Фергана».
«В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн», — говорится в документе.
111: В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн», — говорится в документе.
Пока что Россия находится под санкциями и не возможен перевоз грузов с Китая в Европу по суше, другого выхода нет. Но для увеличения объема контейнерных перевозок, железнодорожным компаниям транзитных стран необходимо дополнительно приобретать ж/д подвижной состав который бы удовлетворил возрастающую потребность контейнерных перевозок, кроме этого это увеличение рабочих мест. При этом стоит отметить Каспийское море, которое довольно не спокойное для круглосуточных круглогодичных морских перевозок. Перевозка грузов в Европу из Китая, по сравнению с маршрутами через Россию осуществляется по более длинным маршрутам. Но сейчас, в данный момент, выхода другого нет. Но вот когда с России снимут санкции, то перевозки в Европу по ТМТМ будут не рентабельными по сравнению с Россией, и куда после этого девать ставший не нужным весь приобретенный для этого дополнительный подвижной состав, и дополнительный рабочий состав. Строить сейчас долгосрочные планы на будущее, из условия отсутствия транзита через Россию с Китая в Европу, это не верно.
Нурбанчик: Пока что Россия находится под санкциями
Цитата:
Нурбанчик: Но вот когда с России снимут санкции, то перевозки в Европу по ТМТМ будут не рентабельными
Иран 40 лет под санкциями. Что бы с России сняли санкции,нужно полностью вывести войска с Украины и сказать извините ,мы погорячились,естественно что Путин не собирается останавливаться,так что санкции никто не снимет. Цитата:
Нурбанчик: необходимо дополнительно приобретать ж/д подвижной состав
Я не думаю что в маштабах государства-это такие большие деньги,можно и прикупить пару составов.Вон у нас сколько денег на всякую ерунду типа павильонов в Дубае выкидывается,а тут всего навсего поезд с вагонами приобрести.
Добринцофф: Я не думаю что в маштабах государства-это такие большие деньги,можно и прикупить пару составов.Вон у нас сколько денег на всякую ерунду типа павильонов в Дубае выкидывается,а тут всего навсего поезд с вагонами приобрести.
Сейчас да, приобретут в лизинг это без проблем, но лизингодателю нужна долгосрочная программа и он ее должен согласовать. Выгодно по этим новым маршрутам с Китая возить грузы в Турцию и южнее к средиземному морю, а пока Россия под санкциями, выгодно и в Европу.
Кстати, сейчас в данный момент, когда территория Краснодарского края закрыта для движения воздушного транспорта, и единственным аэропортом принимающим воздушные суда в Краснодарском крае являются Сочи, воздушное движение с аэропортов России в том числе Москвы и Питера, осуществляется на маршрутах через Казахстан на участке Уральск- Актау, Казаэронавигации это дополнительный не малый доход от пролета российских воздушных судов
А через Россию транзитом пролетают только китайские авиакомпании, которые имеют соответственно существенную экономию в затратах по сравнению с другими европейскими авиаперевозчиками, которые облетают территорию РФ.
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