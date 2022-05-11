Отправлено: - 15:51

Тимур Гафуров:

Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.



Тимур Гафуров:

Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.

Цитата:И это правильно. Излишние ужесточения приведут к потере интереса к дискуссиям. Хотелось бы даже порекомендовать снизить градус модерирования при личных обращениях, если они не несут в себе прямых оскорблений, а завуалированы. Ведь вдумываться и понимать иносказания эзопова языка гораздо интереснее и возвышеннее, нежели скатываться в банальное бросание комками г..рязи.Цитата:Поддержу Таноми, что во флуде тоже нужно ослаблять критерии модерации, чтобы можно было стравливать накопившийся пар. Просто иногда в теме сообщения вдруг возникает совершенно другая ветка обсуждения, которую можно продолжить только во флуде, чтобы уже там доказать, что оппонент полный идиот и совсем не прав. Конечно же, не напрямую, а прибегая для этого к иносказаниям, аллегориям и сарказму. Ведь и критика для оппонента так же важна, как и похвала, поэтому не надо лишать никого удовольствия быть подвергнутым модной ныне прожарке.