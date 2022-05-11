Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже на рынке задержала полиция в Костанае

Отправлено: - 17:43

Надо везде камеры развешивать, тогда и смысла переть чужое добро не будет. А через время, когда все привыкнут к слежке, можно будет штат полиции сократить.