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≡ Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже на рынке задержала полиция в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44208
Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже на рынке задержала полиция в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 17:35
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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 7 мая в полицию обратилась жительница областного центра. В одном из павильонов рынка у нее из сумки украли кошелек, в котором лежали 40 000 тенге и банковские карты.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
299
Re: Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже...
Отправлено: 11.05.22 - 17:35
#1
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слов нет. оперативно и результативно. молодцы
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2067
Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже на рынке задержала полиция в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 17:43
#2
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Надо везде камеры развешивать, тогда и смысла переть чужое добро не будет. А через время, когда все привыкнут к слежке, можно будет штат полиции сократить.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2796
Re: Одна вытаскивала, вторая прикрывала - Подозреваемых в краже...
Отправлено: 11.05.22 - 17:47
#3
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