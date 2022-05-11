И так как пока тут нечего никому искать, пока новые правила не вступили в свою силу, надеюсь написать восьмой комментарий не проблема? Да, насчет трёх колосков, ой, комментариев.. Думаю это совершенно неплохо..
Ну и напоминаю, что я сам пока лично начинаю применять к себе правила. Ограничусь пока 12тью комментариями подряд в одной ветке.. Как то же нужно когда то начинать..
Вообще Цой когда погиб, это был вообще шок. А когда сказали что он там употребил что то, то вдвойне. Мы советские люди тогда верили, что артисты все святые, не пьют, не курят ничего и не матерятся даже.. Да уж.. Употребил или нет, не знаем конечно, просто тогда было как то не по себе, даже по молодости..
Интересно, никогда не смотрел, сколько тема Флуд идет по времени, когда самый большой, в какие года самый маленький.. Хотя не важно, но просто интересно.. Такой, небольшой экскурс или как его там, в нашу десятилетнюю историю нашего Флуда..
Вот, Флуд номер 6 у нас продержался 6 месяцев.. Флуд номер 5 - 11 месяцев. Флуд номер 4, 08.01.19 - 30.12.20... Это два года что ли? Когда меня не было?
Хм.. Так давно не видел фильмы и фото про Бони и Клайда.. А оказалось, надо посмотреть Первый канал на 9 мая.. Как то странно все это.. Вроде бы запретили развлекательное все.. А сейчас жду кто напишет комментарий под номером 13, эдакой черной кошки, или метки.. Начинаю себя уже ограничивать в свободе Слова..
111: А оказалось, надо посмотреть Первый канал на 9 мая..
Вот кто, оказывается, смотрит российские каналы, а заливал тут всем, что либероид. Поливал Киселева с Соловьевым, что дедушка не горюй. И смотри, как внимательно все отслеживает, аж Бонни с Клайдом выцепил, хотя и не знал про них никогда. А может просто привиделось под грузинский пивасик?
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