Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 11:16

Вообще Цой когда погиб, это был вообще шок.

А когда сказали что он там употребил что то, то вдвойне.

Мы советские люди тогда верили, что артисты все святые, не пьют, не курят ничего и не матерятся даже..

Да уж..

Употребил или нет, не знаем конечно, просто тогда было как то не по себе, даже по молодости..