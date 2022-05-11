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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1 из 212»
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
428
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:34
#1
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Флуд и оффтопик часть 6
Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:42
#2
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Быть первым это почетно?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:44
#3
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Может быть последним.
Еще не понял.
Первые всегда тащут, последние толкают..
Большинство остается в стороне, то бишь в середине и довольствуются всем..
Вопрос философии конечно..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:47
#4
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Первым показать наш любимый город в таком вот одеянии погоды..
Это же красиво..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:51
#5
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Ну и где сидит наше правительство города..
По моему это должно быть даже фоном этого Флуда.



[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 11:03]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:55
#6
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И сегодня впервые в жизни всего Флуда, рад наконец выслушать новые правила именно для него, это то, к чему мы все так стремились в последние дни так сказать, того флуда..

Пе-ре-мен, мы ждем перемен!
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* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:56
#7
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Интересно.
Седьмой Флуд будет самым счастливым только потому, что выпал на цифру 7..
7й коммент, и тд..
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* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 10:59
#8
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И так как пока тут нечего никому искать, пока новые правила не вступили в свою силу, надеюсь написать восьмой комментарий не проблема?
Да, насчет трёх колосков, ой, комментариев..
Думаю это совершенно неплохо..

Ну и напоминаю, что я сам пока лично начинаю применять к себе правила.
Ограничусь пока 12тью комментариями подряд в одной ветке..
Как то же нужно когда то начинать..

[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 13:42]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 11:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актуальное можно сказать фото..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 11:16
#10
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Вообще Цой когда погиб, это был вообще шок.
А когда сказали что он там употребил что то, то вдвойне.
Мы советские люди тогда верили, что артисты все святые, не пьют, не курят ничего и не матерятся даже..
Да уж..
Употребил или нет, не знаем конечно, просто тогда было как то не по себе, даже по молодости..
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* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 11:26
#11
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Интересно, никогда не смотрел, сколько тема Флуд идет по времени, когда самый большой, в какие года самый маленький..
Хотя не важно, но просто интересно..
Такой, небольшой экскурс или как его там, в нашу десятилетнюю историю нашего Флуда..

Вот, Флуд номер 6 у нас продержался 6 месяцев..
Флуд номер 5 - 11 месяцев.
Флуд номер 4, 08.01.19 - 30.12.20...
Это два года что ли?
Когда меня не было?

[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 15:15]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 11:42
#12
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Хм..
Так давно не видел фильмы и фото про Бони и Клайда..
А оказалось, надо посмотреть Первый канал на 9 мая..
Как то странно все это..
Вроде бы запретили развлекательное все..
А сейчас жду кто напишет комментарий под номером 13, эдакой черной кошки, или метки..
Начинаю себя уже ограничивать в свободе Слова..

[Исправлено: 111, 11.05.2022 - 15:16]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 16:27
#13
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Цитата:
111:
Быть первым это почетно?

Не надев штанов с рубахой
Словно стадо прощелыг
Рвутся толпы первонахов
К новой теме напрямик
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 16:40
#14
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Цитата:
111:
А оказалось, надо посмотреть Первый канал на 9 мая..

Вот кто, оказывается, смотрит российские каналы, а заливал тут всем, что либероид. Поливал Киселева с Соловьевым, что дедушка не горюй. И смотри, как внимательно все отслеживает, аж Бонни с Клайдом выцепил, хотя и не знал про них никогда. А может просто привиделось под грузинский пивасик?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.22 - 17:16
#15
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Цитата:
Маркс:
Киселева с Соловьевым

Самое интересное - я про них узнал от тех кто их не любит. Про Симоньян здесь узнал, раньше понятия не имел кто это.
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