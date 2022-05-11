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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:25
#4491
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Цитата:
Гога:
Вопрос - а редакция заинтересована в том , чтобы было как можно больше комментов и просмотров ?

Конечно заинтересована.
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом. Даже если технически это осуществимо. Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2067
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:51
#4492
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.

И это правильно. Излишние ужесточения приведут к потере интереса к дискуссиям. Хотелось бы даже порекомендовать снизить градус модерирования при личных обращениях, если они не несут в себе прямых оскорблений, а завуалированы. Ведь вдумываться и понимать иносказания эзопова языка гораздо интереснее и возвышеннее, нежели скатываться в банальное бросание комками г..рязи.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.

Поддержу Таноми, что во флуде тоже нужно ослаблять критерии модерации, чтобы можно было стравливать накопившийся пар. Просто иногда в теме сообщения вдруг возникает совершенно другая ветка обсуждения, которую можно продолжить только во флуде, чтобы уже там доказать, что оппонент полный идиот и совсем не прав. Конечно же, не напрямую, а прибегая для этого к иносказаниям, аллегориям и сарказму. Ведь и критика для оппонента так же важна, как и похвала, поэтому не надо лишать никого удовольствия быть подвергнутым модной ныне прожарке.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 16:05
#4493
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.

Во флуде дискуссии давно превратились в монолог
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
655
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 16:12
#4494
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом

Цитата:
гражданин СССР:
Во флуде дискуссии давно превратились в монолог

я и предлагал лимит только на сообщения подряд) конечно лимит на кол-во сообщений в общем ни к чему
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5045
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:05
#4495
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Конечно заинтересована.

----Имел ввиду материальную выгоду ? Деньги за просмотры ??
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:23
#4496
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Цитата:
Гога:
Имел ввиду материальную выгоду ?

Рекламодатели ориентируются на несколько показателей, в том числе на среднее количество просмотров.
Цитата:
Гога:
Деньги за просмотры ??

Нет, за это мы деньги не получаем.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1279
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:50
#4497
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Я во флуд стал редко заходить.
Там уже спам, а не флуд.
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