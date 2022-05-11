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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16314
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 08:43
#4481
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Напоминание редакции: очередная порция флуда перевалила за 1000 страниц, пора открывать Флудильню #7 :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16314
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 08:45
#4482
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Цитата:
Vit:
У него есть своя личная ветка. А что б его как то успокоить, можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))

Блестяще :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1298
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 10:36
#4483
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Цитата:
maxsaf:
Напоминание редакции: очередная порция флуда перевалила за 1000 страниц, пора открывать

Спасибо. Откроем
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 11:55
#4484
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Цитата:
111:
А может сделать за сутки лимит сообщений? Допустим не более 30ти?

Цитата:
Skeptic:
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.

ограничивать число сообщений в день или в теме думаю неверно в корне. Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно). Тогда "театр одного актера" работать не сможет) но при этом автору темы такой запрет убрать, чтобы в личных ветках могли писать сколько угодно, возможно как раз здесь можно применить вот это:
Цитата:
Vit: можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 12:18
#4485
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Цитата:
lavprof:
Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно

Я это предлагал сразу, сказали что не станут делать этого, может быть вместе у нас это получится.
Вот только надо добавить, ты написал допустим два комментария, потом сколько ждешь, пока после тебя напишут и остальные 7333 пользователей?
Как их много то, не знал совершенно..
А если все на работе, в отпусках, заняты своим делом?
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.
Согласен?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 13:12
#4486
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Цитата:
111:
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.

мысль дельная, для Флуда сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и более-менее актуальной новостью поделиться можно было в случае чего) в таком случае все равно количество идущих друг за другом комментов от одного пользователя за сутки не будет велико
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 13:21
#4487
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Цитата:
lavprof:
сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и

Ну это не нужно.
Нужно решить, сколько из 7333 должны выговорится, чтобы не было сговора как между двумя участниками, так и между тремя участниками, участвующих допустим в определенной дискуссии..
Согласись, трое начали и по два коммента спорят, а остальные?
Потому нужно определить еще дополнительно и количество участников, так сказать свою очередь.
Допустим должно выговорится не менее 20ти человек.
Потом только писать свои два комментария.
А то начнутся же договорняки между участниками..
Если 20 выговорились за час, то у тебя есть еще два комментария.
За сутки, так терпи.
Сутки как максимум.
Если выговорилось 16 участников, но сутки прошли, можно написать еще два комментария.
Ну и за третий комментарий строго наказывать и отправлять в режим Чтения.
Только так мы приучим недобросовестных пользователей к порядку.
Так что технически тут ничего особо и не нужно применять.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5043
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 14:50
#4488
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Хватит гнать пургу , счетовод . Надоело смотреть рационализаторские предложения ,слушать графоманство .Столько правил придумаете - что в них утонуть можно .
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1278
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:00
#4489
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Одно сообщение в час от одного пользователя, но в каждой ветке, будет достаточно.
За час можно и подумать, что и как написать.
Профайл
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