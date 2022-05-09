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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 490 из 490«1...488489490
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 12:18
#7336
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Привет Виктор, тебя так же
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 12:19
#7337
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Скоро у тебя пропишемся, флуд попытаемся закрыть, там много пустых комментариев..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 12:59
#7338
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Начинаю, смотреть Парад с Красной Площади... :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 13:38
#7339
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Колонна Женщин - прошла.
Вот это - дааа... :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 13:50
#7340
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Пошли - Войска... :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.22 - 14:11
#7341
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Этот Парад, необходимо было - провести.
Не столько для врагов - России,
Сколько для бедных - союзников.
У которых нет - денег... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.22 - 13:24
#7342
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9.20 часов. На улице +13.
Начал капать - дождик... :lol: ;-)
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