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≡ Аймагамбетов подписал поправки, ужесточающие требования к претендентам на "Алтын белгі"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44205
Аймагамбетов подписал поправки, ужесточающие требования к претендентам на "Алтын белгі"
Отправлено: 11.05.22 - 13:21
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На знак смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки "отлично". Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5244
Re: Аймагамбетов подписал поправки, ужесточающие требования к...
Отправлено: 11.05.22 - 13:21
#1
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Я то думал вопросы про зубы у лошади Аблайхана и сколько комнатная квартира у нашей примадонны это вроде какая-то шутка, но оказалось правдой. Надо же, моему удивлению нет предела....
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