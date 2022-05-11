Отправлено: - 12:18

lavprof:

Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно

Цитата:Я это предлагал сразу, сказали что не станут делать этого, может быть вместе у нас это получится.Вот только надо добавить, ты написал допустим два комментария, потом сколько ждешь, пока после тебя напишут и остальные 7333 пользователей?Как их много то, не знал совершенно..А если все на работе, в отпусках, заняты своим делом?Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.Согласен?