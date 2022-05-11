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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 08:43
Напоминание редакции: очередная порция флуда перевалила за 1000 страниц, пора открывать Флудильню #7
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 08:45
Цитата:
Блестяще
Vit:
У него есть своя личная ветка. А что б его как то успокоить, можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))
У него есть своя личная ветка. А что б его как то успокоить, можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))
Блестяще
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1298
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 10:36
Цитата:
Спасибо. Откроем
maxsaf:
Напоминание редакции: очередная порция флуда перевалила за 1000 страниц, пора открывать
Напоминание редакции: очередная порция флуда перевалила за 1000 страниц, пора открывать
Спасибо. Откроем
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 11:55
Цитата:
Цитата:
ограничивать число сообщений в день или в теме думаю неверно в корне. Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно). Тогда "театр одного актера" работать не сможет) но при этом автору темы такой запрет убрать, чтобы в личных ветках могли писать сколько угодно, возможно как раз здесь можно применить вот это:
Цитата:
111:
А может сделать за сутки лимит сообщений? Допустим не более 30ти?
А может сделать за сутки лимит сообщений? Допустим не более 30ти?
Цитата:
Skeptic:
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.
ограничивать число сообщений в день или в теме думаю неверно в корне. Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно). Тогда "театр одного актера" работать не сможет) но при этом автору темы такой запрет убрать, чтобы в личных ветках могли писать сколько угодно, возможно как раз здесь можно применить вот это:
Цитата:
Vit: можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 12:18
Цитата:
Я это предлагал сразу, сказали что не станут делать этого, может быть вместе у нас это получится.
Вот только надо добавить, ты написал допустим два комментария, потом сколько ждешь, пока после тебя напишут и остальные 7333 пользователей?
Как их много то, не знал совершенно..
А если все на работе, в отпусках, заняты своим делом?
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.
Согласен?
lavprof:
Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно
Лучшим вариантом будет ограничить число сообщений подряд от одного пользователя - одно, максимум два (если конечно технически возможно
Я это предлагал сразу, сказали что не станут делать этого, может быть вместе у нас это получится.
Вот только надо добавить, ты написал допустим два комментария, потом сколько ждешь, пока после тебя напишут и остальные 7333 пользователей?
Как их много то, не знал совершенно..
А если все на работе, в отпусках, заняты своим делом?
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.
Согласен?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 13:12
Цитата:
мысль дельная, для Флуда сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и более-менее актуальной новостью поделиться можно было в случае чего) в таком случае все равно количество идущих друг за другом комментов от одного пользователя за сутки не будет велико
111:
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.
Тогда надо дополнить тем, что например ждать нужно не более суток, потом, как пройдут, написать еще два комментария.
мысль дельная, для Флуда сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и более-менее актуальной новостью поделиться можно было в случае чего) в таком случае все равно количество идущих друг за другом комментов от одного пользователя за сутки не будет велико
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 13:21
Цитата:
Ну это не нужно.
Нужно решить, сколько из 7333 должны выговорится, чтобы не было сговора как между двумя участниками, так и между тремя участниками, участвующих допустим в определенной дискуссии..
Согласись, трое начали и по два коммента спорят, а остальные?
Потому нужно определить еще дополнительно и количество участников, так сказать свою очередь.
Допустим должно выговорится не менее 20ти человек.
Потом только писать свои два комментария.
А то начнутся же договорняки между участниками..
Если 20 выговорились за час, то у тебя есть еще два комментария.
За сутки, так терпи.
Сутки как максимум.
Если выговорилось 16 участников, но сутки прошли, можно написать еще два комментария.
Ну и за третий комментарий строго наказывать и отправлять в режим Чтения.
Только так мы приучим недобросовестных пользователей к порядку.
Так что технически тут ничего особо и не нужно применять.
lavprof:
сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и
сроки можно и сократить до нескольких часов (5-6), чтобы и
Ну это не нужно.
Нужно решить, сколько из 7333 должны выговорится, чтобы не было сговора как между двумя участниками, так и между тремя участниками, участвующих допустим в определенной дискуссии..
Согласись, трое начали и по два коммента спорят, а остальные?
Потому нужно определить еще дополнительно и количество участников, так сказать свою очередь.
Допустим должно выговорится не менее 20ти человек.
Потом только писать свои два комментария.
А то начнутся же договорняки между участниками..
Если 20 выговорились за час, то у тебя есть еще два комментария.
За сутки, так терпи.
Сутки как максимум.
Если выговорилось 16 участников, но сутки прошли, можно написать еще два комментария.
Ну и за третий комментарий строго наказывать и отправлять в режим Чтения.
Только так мы приучим недобросовестных пользователей к порядку.
Так что технически тут ничего особо и не нужно применять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5043
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 14:50
Хватит гнать пургу , счетовод . Надоело смотреть рационализаторские предложения ,слушать графоманство .Столько правил придумаете - что в них утонуть можно .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1278
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:00
Одно сообщение в час от одного пользователя, но в каждой ветке, будет достаточно.
За час можно и подумать, что и как написать.
За час можно и подумать, что и как написать.
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