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≡ Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44205
Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших казахстанцев
Отправлено: 11.05.22 - 11:30
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«В новом топ-50 вы заметите существенные изменения – так, количество миллиардеров выросло до рекордных восьми за счет того, что капитализация компаний семьи Ибрагимовых увеличилась благодаря стремительному росту цен на металлы», − пишут аналитики.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Re: Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших...
Отправлено: 11.05.22 - 11:30
#1
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Неплохо..
Только эти граждане уже как бэ не наши граждане, а Европы.
Ну символически если только..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12461
Re: Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших...
Отправлено: 11.05.22 - 11:34
#2
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Ибрагимы это наше ССГПО в том числе?
Хм.
Хотя прекратили отгрузку в Россию, но остались в плюсах..
Многим подрядчикам не повезло, не понадобились..
А вот на цене поднялись..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8491
Re: Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших...
Отправлено: 11.05.22 - 11:37
#3
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Как-то вяло семью раскулачивают, что они только богатеют... А сколько высокопарных слов то было, столько слов...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших казахстанцев
Отправлено: 11.05.22 - 12:22
#4
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Цитата:
yudjin:
А сколько высокопарных слов то было, столько слов...

Кто же их - тронет?
Они же, родственники - Памятника... :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
958
Re: Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших...
Отправлено: 11.05.22 - 13:08
#5
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Цитата:
yudjin:
вяло семью раскулачивают

Ща неприкосновенность уберем из Конституции 5 июня,и думаю,начнется веселье.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5244
Re: Семья Назарбаевых продолжает возглавлять список богатейших...
Отправлено: 11.05.22 - 13:18
#6
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концы спрятаны уже давно, так что красным комиссарам пришедшим раскулачить придется поцеловать дверь и пойти кошмарить ближайшие магазины,
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