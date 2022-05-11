Прогноз на 5 дней
пасмурно+15°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 55% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автопробег с участием легендарной "полуторки" провел 9 мая ретроклуб в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44205
Автопробег с участием легендарной "полуторки" провел 9 мая ретроклуб в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 13:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ретроклуб провёл автопробег 9 мая в честь Дня Победы с участием легендарной "полуторки" 1942 года. Фото и видео предоставил "НГ" клуб «Памяти и истории».
Читать новость

drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24849
Re: Автопробег с участием легендарной "полуторки"...
Отправлено: 11.05.22 - 13:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, я эти - машины.
В колхозе, Новоильиновка... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS