Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...

Отправлено: - 09:19

практически в это время горели дачи СО "Колос", но там пожарные успели и локализовали очаг. Хотя опасность нанесения ущерба была высока. Тоже горел камыш и сухая трава. Было 3-4 машины. Видимо в этот день много было возгораний.