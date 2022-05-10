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≡ 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44201
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
Отправлено: 10.05.22 - 00:04
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Пожар произошел сегодня, 9 мая, на ул. Набережной, в районе тупика Пролетарский. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 17.23.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12449
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 00:04
#1
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Да, блин, жаль..
Главное то жертв нет..
Ну а акиму, надо сделать все, чтобы наши погорельцы получили безвозмездную помощь от государства по полной мере..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
813
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 08:07
#2
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Объявляйте сбор. По копейке соберем что-то
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
298
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 09:19
#3
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практически в это время горели дачи СО "Колос", но там пожарные успели и локализовали очаг. Хотя опасность нанесения ущерба была высока. Тоже горел камыш и сухая трава. Было 3-4 машины. Видимо в этот день много было возгораний.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1275
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 09:35
#4
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Цитата:
Тушение пожара затруднялась

ЗатруднялОсь.
Цитата:
Причина и ущерб устанавливается

УстанавливаЮтся.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1296
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
Отправлено: 10.05.22 - 10:55
#5
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Исправил. Спасибо.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
139
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 20:54
#6
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Вообще то, камыш выкашивать нужно! Видимо не знали власти...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15250
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
Отправлено: 10.05.22 - 21:22
#7
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Цитата:
Tenkisch:
Вообще то, камыш выкашивать нужно!

А ещё нужно держать огонь подальше от сухостоя. И тут три варианта - или рыбак бросил окурок куда не надо или хулиганство или умышленный поджог сухостоя "чтобы росла трава".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11065
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 22:15
#8
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Первая фотка интереснная. Вспомнил как я лет 10 назад газ проводил. Вот как раз из за трубы я немного переплатил и провёл в обход. Наверно щас уже другие правила.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
813
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 11.05.22 - 08:18
#9
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Огонь возник на площадке возле плотины. Там отдыхали и жарили шашлыки.Вот эти попойки стекломоя привели к такой людской трагедии!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8489
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
Отправлено: 11.05.22 - 10:23
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Огонь возник на площадке возле плотины.

Сама расследовала или в ленинском пути прочитала? ;-)
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