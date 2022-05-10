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11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
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