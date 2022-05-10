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≡ Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44201
Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
Отправлено: 10.05.22 - 20:42
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Пострадавшим передали наборы, в которые входили 2 мешка картошки, 50 кг муки, по 25 кг сахара и гречки, 5 литров масла, 20 кг макарон и ящик замороженных кур. Корреспондент "НГ" проехал вместе с волонтерами по нескольким адресам.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12449
Re: Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
Отправлено: 10.05.22 - 20:42
#1
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Жесть.
Тут конечно аким должен справиться, с этим ЧП тут суммы будут просто бешеные, вся надежда на наши власти..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1275
Re: Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 07:44
#2
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Цитата:
по определению стоимости имущества, уничтоженной в результате пожара

Уничтоженного.
Также лишний дефис после фамилии Жундубаев.
Не хватает запятых.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
813
Re: Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 08:20
#3
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Огонь возник на площадке возле плотины. Там отдыхали и жарили шашлыки.Вот эти попойки стекломоя привели к такой масштабной людской трагедии!
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1296
Re: Продуктовые наборы привезли погорельцам в Костанае
Отправлено: 11.05.22 - 08:45
#4
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Цитата:
serg kost:
Уничтоженного.

Исправил, спасибо.
Цитата:
serg kost:
Также лишний дефис после фамилии Жундубаев.

А вот это не нашел.
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