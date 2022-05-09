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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2997
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 21:38
#4471
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Цитата:
Skeptic:
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.


Из-за одного 111-го вводить такое ограничение?
А не прямо предложить ему (в личке) ограничиться, а не послушает предупреждения, перевести в П?
Я в этом доверяю редакции!
А по поводу 5-ти комментов...На моей памяти бывали такие темы, когда в обсуждении участвовали многие форумчане с различными мнениями и позициями, и многократными высказываниями, которые, с разгаром обсуждения становились всё интереснее и убедительнее. Призываете ограничить в этом форумчан в?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12446
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 23:53
#4472
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Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?
Ну и соответственно провести голосование?
Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12446
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 08:47
#4473
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Еще одно предложение.
Говорить по времени.
Коли кто то кого то там раздражает.
Конкретно если я, раз речь в вопросах к редакции опять и опять обо мне,то я могу писать, и пишу в основном только тогда, когда никого нет, то есть с 22.00 по времени, до 4х утра.
Утром до 10.00.

И второй вопрос.
Мы месяца два принимали поправки, новые правила.
В основном чтобы касалось только меня.
Вопрос ушел.
Но, сейчас опять пошло принятие.
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11065
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 20:32
#4474
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Форум был популярен нашему поколению. Первые компы, крутые новости которые можно обсуждать аж с самим главным редактором!!
Почему нет ярких новых личностей? Их уже не будет. Молодежи это уже не нужно. А Мы всё стареем уже.
Я не ванга) ну будущее такое: два-три три комента будет и не больше под статьёй. Увы конечно. А потому предлагаю полностью отпустить всех без всяких промодераций.
А потому Всем свободу слова и сколько хочешь и столько и пиши) . Плюс всякие фотки, оскорбление, и тд. ) А там потом будет видно уже ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11065
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 20:34
#4475
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А ведь все помнят когда не было обезательной реги. Тут шум на форуме стоял до 3-4 ночи. Веселуха была. Ух :lol:

[Исправлено: Vit, 10.05.2022 - 19:37]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16312
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 21:12
#4476
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Цитата:
таноми52:
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего

Та вы шо, откуда? Такие люди уже либо в правительстве, либо в гос корпорациях трудятся. :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1294
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 22:01
#4477
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Цитата:
111:
Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?

На сегодня - 7333
Цитата:
111:
Ну и соответственно провести голосование? Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.

Порядок на сайте не будет определяться голосованием. Решение принимает редакция, принимая во внимание пожелание пользователей.
Цитата:
111:
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?

Изменения в правила были внесены на фоне обострения конфликтов между его участниками. В редакции обсудили предложения и со многими из них согласились.
Сейчас обсуждаются только правила размещения комментариев только во Флуде. И вызвано это действительно благодаря вашим усилиям. Я уже просил вас размещать личные комментарии в отдельной ветке. Вы эту ветку открыли - спасибо, что прислушались. Но вопросы остались у пользователей. Вот мы их и обсуждаем.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12446
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 22:08
#4478
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15250
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 23:01
#4479
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сейчас обсуждаются только правила размещения комментариев только во Флуде. И вызвано это действительно благодаря вашим усилиям.

Даже не знал об этом обсуждении - всё реже захожу. Если целью является купировать поток сообщений от 111 - может стоит ему лично ограничить комментарии С КАРТИНКАМИ в сутки? Не правило, а в качестве исключения? Ну или установить какое-либо количество сообщений с картинками подряд? Можно и общее правило создать, ведь кроме него этим никто не занимается. Может, не более пяти комментариев в сутки с картинками, а если есть какое-то событие - пусть отдельную тему создают? Ну и плюсом можно ограничить количество комментариев подряд - два или три.

[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 23:02]

[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 23:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11065
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 00:02
#4480
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Не ломайте голову, я уже всё придумал.
Когда то было 50 коментов что бы вернуть ПП. Сегодня это уже смешно ,из мира фантастиш. Нужно опять менять формулу. 30 это много. Делайте 3/10 . А специально резать и ограничивать коментарии и картинки в сутки из за Марика, ну это глупо. У него есть своя личная ветка. А что б его как то успокоить, можно наградить особым званием, например уважаемого модера,но при условии только на своей территории/ ветки))

[Исправлено: Vit, 10.05.2022 - 23:07]
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