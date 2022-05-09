Отправлено: - 22:01

111:

Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?

111:

Ну и соответственно провести голосование? Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.

111:

То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?

Цитата:На сегодня - 7333Цитата:Порядок на сайте не будет определяться голосованием. Решение принимает редакция, принимая во внимание пожелание пользователей.Цитата:Изменения в правила были внесены на фоне обострения конфликтов между его участниками. В редакции обсудили предложения и со многими из них согласились.Сейчас обсуждаются только правила размещения комментариев только во Флуде. И вызвано это действительно благодаря вашим усилиям. Я уже просил вас размещать личные комментарии в отдельной ветке. Вы эту ветку открыли - спасибо, что прислушались. Но вопросы остались у пользователей. Вот мы их и обсуждаем.