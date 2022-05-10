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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 17:46
Цитата:
Мереке, есть такой философский закон перехода количества в качество. Классический пример - вот стакан, из него пьют. Если сделать чуть больший стакан - он станет большим стаканом, когда количество ещё не перешло в качество. А вот если сделать Ещё больше - пить из него уже неудобно, но можно использовать в качестве вазы для цветов - тем самым количество перешло в качество.
Это к чему я. Когда ты "вернулся", тут в большом количестве был абайка со своей "аналитикой" и я тебе обрадовался - ты внес разнообразие. Сейчас же тебя стало сильно много и на этом этапе ты сильно не отличаешься от абайки тогда. Хотя лучше твои фото смотреть. Но я и не думаю что от тебя зависит жизнь форума.
[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 17:47]
111:
Пришел сюда в том году, Флуд был полумертв можно сказать. А теперь если года через два приду
Пришел сюда в том году, Флуд был полумертв можно сказать. А теперь если года через два приду
Мереке, есть такой философский закон перехода количества в качество. Классический пример - вот стакан, из него пьют. Если сделать чуть больший стакан - он станет большим стаканом, когда количество ещё не перешло в качество. А вот если сделать Ещё больше - пить из него уже неудобно, но можно использовать в качестве вазы для цветов - тем самым количество перешло в качество.
Это к чему я. Когда ты "вернулся", тут в большом количестве был абайка со своей "аналитикой" и я тебе обрадовался - ты внес разнообразие. Сейчас же тебя стало сильно много и на этом этапе ты сильно не отличаешься от абайки тогда. Хотя лучше твои фото смотреть. Но я и не думаю что от тебя зависит жизнь форума.
[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 17:47]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 19:05
Цитата:
Когда $маэстро" в эфире - общаться особого желания нету
111:
В том числе и из за малого числа активных комментаторов.
В том числе и из за малого числа активных комментаторов.
Когда $маэстро" в эфире - общаться особого желания нету
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 19:06
Цитата:
С таким же успехом можно просто взять листок бумаги, ручку...
111:
Заметьте, преспокойно пишу один и никого не трогаю.
Заметьте, преспокойно пишу один и никого не трогаю.
С таким же успехом можно просто взять листок бумаги, ручку...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 19:11
Цитата:
Цитата:
М-да уж
111: среди пустых комментов о себе, хочу найти Полный и не могу вот?!
Цитата:
111:
Зачем что то искать во флуде десять комментов назад? Зачем что то искать?
Зачем что то искать во флуде десять комментов назад? Зачем что то искать?
М-да уж
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 19:21
Цитата:
Вот щас прям абидно Абайке стало. Там хоть мысль какая-то была. А тут - неформатированный поток сознания без цели.
Victor Yang:
на этом этапе ты сильно не отличаешься от абайки тогда.
на этом этапе ты сильно не отличаешься от абайки тогда.
Вот щас прям абидно Абайке стало. Там хоть мысль какая-то была. А тут - неформатированный поток сознания без цели.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 19:27
Цитата:
Хм..
Какие Качественные комментарии ты зочешь видеть во Флуде?
Это вообще что такое?Цитата:
От каждого из нас.
От каждого.
Если сидеть и отлавливать тех, кто на тебя не похож, тоже ведь какое то действие..
Но это не тот форум, который я помню каким он был в нулевых и в десятых годах.
По сравнению с тем что было, форума, нет вообще.
Темы не обсуждаются, там нет дискуссий, остались старики, которым не нравится никто и ничто новое
Новых людей нет.
Если и появляются, они другие и их клюют.
И дальше тут живут, говоря что это Форум.
Это не форум.
Таким каким он был.
Все от усталости комментирования статей переходят во Флуд, а тут уже видят меня..
- Что то тут по другому..
И видя что то новое, начинают путать Флуд с Форумом..
А если отключить хотя бы на время Флуд, что будут делать они?
Victor Yang:
качество
качество
Хм..
Какие Качественные комментарии ты зочешь видеть во Флуде?
Это вообще что такое?Цитата:
Victor Yang:
Но я и не думаю что от тебя зависит жизнь форума.
Но я и не думаю что от тебя зависит жизнь форума.
От каждого из нас.
От каждого.
Если сидеть и отлавливать тех, кто на тебя не похож, тоже ведь какое то действие..
Но это не тот форум, который я помню каким он был в нулевых и в десятых годах.
По сравнению с тем что было, форума, нет вообще.
Темы не обсуждаются, там нет дискуссий, остались старики, которым не нравится никто и ничто новое
Новых людей нет.
Если и появляются, они другие и их клюют.
И дальше тут живут, говоря что это Форум.
Это не форум.
Таким каким он был.
Все от усталости комментирования статей переходят во Флуд, а тут уже видят меня..
- Что то тут по другому..
И видя что то новое, начинают путать Флуд с Форумом..
А если отключить хотя бы на время Флуд, что будут делать они?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 20:39
Цитата:
Перечитай ещё раз мой комментарий и попробуй провести аналогии.
Подсказка:
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 20:40]
111:
Какие Качественные комментарии ты зочешь видеть во Флуде?
Какие Качественные комментарии ты зочешь видеть во Флуде?
Перечитай ещё раз мой комментарий и попробуй провести аналогии.
Подсказка:
Цитата:
Ка́чество — философская категория, выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определённость. Качество предмета или явления, как правило, не сводится к отдельным его свойствам. Оно связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него. Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета. Предмет не может, оставаясь самим собой, потерять своё качество
[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 20:40]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 20:51
Цитата:
Я человек практики.
Мне нужен реальный пример.
Покажи где в данном конкретном случае, давай плясать от слов Тимура так сказать, ты видишь полный стакан воды, где пустой, где качество и тд..
Давай попорядку..
Куда нам старичкам спешить..
Victor Yang:
Перечитай ещё раз мой комментарий и
Перечитай ещё раз мой комментарий и
Я человек практики.
Мне нужен реальный пример.
Покажи где в данном конкретном случае, давай плясать от слов Тимура так сказать, ты видишь полный стакан воды, где пустой, где качество и тд..
Давай попорядку..
Куда нам старичкам спешить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:12
Цитата:
Не, курс философии я тебе читать (писать) не собираюсь. Не понял - ну и ничего страшного. Сделал вид что не понял - хорошо, молодец.
111:
Давай попорядку..
Давай попорядку..
Не, курс философии я тебе читать (писать) не собираюсь. Не понял - ну и ничего страшного. Сделал вид что не понял - хорошо, молодец.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:20
Цитата:
Причем тут курс?
Ты давно говоришь про малоинформативные комментарии.
Я попросил тебя показать пример, конкретный в данном случае, от слов Тимура, потом многие пользователи начали писать какие комментарии?
Пустые, полные, мало или многоинформативные?
Как отличить то?
Зачем мне в каких то комментах философия?
Просто если ты постоянно говоришь об этом, должен показать на примере, что конкретно имеется в виду..
Victor Yang:
Не, курс философии я тебе читать (
Не, курс философии я тебе читать (
Причем тут курс?
Ты давно говоришь про малоинформативные комментарии.
Я попросил тебя показать пример, конкретный в данном случае, от слов Тимура, потом многие пользователи начали писать какие комментарии?
Пустые, полные, мало или многоинформативные?
Как отличить то?
Зачем мне в каких то комментах философия?
Просто если ты постоянно говоришь об этом, должен показать на примере, что конкретно имеется в виду..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:39
Вот и прошли праздничные дни.
Их было у нас ровно 4.
Начались они с 7 мая..
Но..
Кто то этому не верил..
Да, у нас начинаются праздники с 7 мая..
Теперь всем на работу..
Как скушно будет без вас друзья..
Но..
Все таки жизнь на этом не останавливается, идем дальше..
А мы начинаем новые игры, новые сюжеты, новые повороты..
Их было у нас ровно 4.
Начались они с 7 мая..
Но..
Кто то этому не верил..
Да, у нас начинаются праздники с 7 мая..
Теперь всем на работу..
Как скушно будет без вас друзья..
Но..
Все таки жизнь на этом не останавливается, идем дальше..
А мы начинаем новые игры, новые сюжеты, новые повороты..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:45
Мне больше всего в наших жизненных сюжетах нравится то, как , как бы это назвать, ну когда играющий сам попадается на крючок и вот тут ты уже начинаешь хороводить..
Тут мне нравится выражение, которое я написал Гаю..
"Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять.
И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять.
Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется.
Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности."
Лучше и не скажу..
Тут мне нравится выражение, которое я написал Гаю..
"Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять.
И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять.
Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется.
Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности."
Лучше и не скажу..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:47
Вообще, много о чем можно говорить, но этот разговор сейчас не о философии, а о конкретных примерах, как в данном случае предыдущий мой комментарий.
Но, время поджимает, жена зовет, я в машине на улице.
В уединении так сказать..
С чипсами.
Не путать с чиксами..
Жаль..
Но, время поджимает, жена зовет, я в машине на улице.
В уединении так сказать..
С чипсами.
Не путать с чиксами..
Жаль..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 21:53
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