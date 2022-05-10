Отправлено: - 17:46

111:

Пришел сюда в том году, Флуд был полумертв можно сказать. А теперь если года через два приду

[Исправлено: Victor Yang, 10.05.2022 - 17:47]

Цитата:Мереке, есть такой философский закон перехода количества в качество. Классический пример - вот стакан, из него пьют. Если сделать чуть больший стакан - он станет большим стаканом, когда количество ещё не перешло в качество. А вот если сделать Ещё больше - пить из него уже неудобно, но можно использовать в качестве вазы для цветов - тем самым количество перешло в качество.Это к чему я. Когда ты "вернулся", тут в большом количестве был абайка со своей "аналитикой" и я тебе обрадовался - ты внес разнообразие. Сейчас же тебя стало сильно много и на этом этапе ты сильно не отличаешься от абайки тогда. Хотя лучше твои фото смотреть. Но я и не думаю что от тебя зависит жизнь форума.