Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2997
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 21:38
Цитата:
Из-за одного 111-го вводить такое ограничение?
А не прямо предложить ему (в личке) ограничиться, а не послушает предупреждения, перевести в П?
Я в этом доверяю редакции!
А по поводу 5-ти комментов...На моей памяти бывали такие темы, когда в обсуждении участвовали многие форумчане с различными мнениями и позициями, и многократными высказываниями, которые, с разгаром обсуждения становились всё интереснее и убедительнее. Призываете ограничить в этом форумчан в?
Skeptic:
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.
Предлагаю ограничить количество комментариев в одной ветке цифрой 5 (пять) максимум в сутки.
Из-за одного 111-го вводить такое ограничение?
А не прямо предложить ему (в личке) ограничиться, а не послушает предупреждения, перевести в П?
Я в этом доверяю редакции!
А по поводу 5-ти комментов...На моей памяти бывали такие темы, когда в обсуждении участвовали многие форумчане с различными мнениями и позициями, и многократными высказываниями, которые, с разгаром обсуждения становились всё интереснее и убедительнее. Призываете ограничить в этом форумчан в?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 23:53
Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?
Ну и соответственно провести голосование?
Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.
Ну и соответственно провести голосование?
Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 08:47
Еще одно предложение.
Говорить по времени.
Коли кто то кого то там раздражает.
Конкретно если я, раз речь в вопросах к редакции опять и опять обо мне,то я могу писать, и пишу в основном только тогда, когда никого нет, то есть с 22.00 по времени, до 4х утра.
Утром до 10.00.
И второй вопрос.
Мы месяца два принимали поправки, новые правила.
В основном чтобы касалось только меня.
Вопрос ушел.
Но, сейчас опять пошло принятие.
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?
Говорить по времени.
Коли кто то кого то там раздражает.
Конкретно если я, раз речь в вопросах к редакции опять и опять обо мне,то я могу писать, и пишу в основном только тогда, когда никого нет, то есть с 22.00 по времени, до 4х утра.
Утром до 10.00.
И второй вопрос.
Мы месяца два принимали поправки, новые правила.
В основном чтобы касалось только меня.
Вопрос ушел.
Но, сейчас опять пошло принятие.
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 20:32
Форум был популярен нашему поколению. Первые компы, крутые новости которые можно обсуждать аж с самим главным редактором!!
Почему нет ярких новых личностей? Их уже не будет. Молодежи это уже не нужно. А Мы всё стареем уже.
Я не ванга) ну будущее такое: два-три три комента будет и не больше под статьёй. Увы конечно. А потому предлагаю полностью отпустить всех без всяких промодераций.
А потому Всем свободу слова и сколько хочешь и столько и пиши) . Плюс всякие фотки, оскорбление, и тд. ) А там потом будет видно уже
Почему нет ярких новых личностей? Их уже не будет. Молодежи это уже не нужно. А Мы всё стареем уже.
Я не ванга) ну будущее такое: два-три три комента будет и не больше под статьёй. Увы конечно. А потому предлагаю полностью отпустить всех без всяких промодераций.
А потому Всем свободу слова и сколько хочешь и столько и пиши) . Плюс всякие фотки, оскорбление, и тд. ) А там потом будет видно уже
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 20:34
А ведь все помнят когда не было обезательной реги. Тут шум на форуме стоял до 3-4 ночи. Веселуха была. Ух
[Исправлено: Vit, 10.05.2022 - 19:37]
[Исправлено: Vit, 10.05.2022 - 19:37]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16312
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 21:12
Цитата:
Та вы шо, откуда? Такие люди уже либо в правительстве, либо в гос корпорациях трудятся.
таноми52:
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего
Та вы шо, откуда? Такие люди уже либо в правительстве, либо в гос корпорациях трудятся.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1294
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 22:01
Цитата:
На сегодня - 7333
Цитата:
Порядок на сайте не будет определяться голосованием. Решение принимает редакция, принимая во внимание пожелание пользователей.
Цитата:
Изменения в правила были внесены на фоне обострения конфликтов между его участниками. В редакции обсудили предложения и со многими из них согласились.
Сейчас обсуждаются только правила размещения комментариев только во Флуде. И вызвано это действительно благодаря вашим усилиям. Я уже просил вас размещать личные комментарии в отдельной ветке. Вы эту ветку открыли - спасибо, что прислушались. Но вопросы остались у пользователей. Вот мы их и обсуждаем.
111:
Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?
Здравствуйте, можно ли сказать прямо по вашим данным, сколько у нас зарегиненных Пользователей?
На сегодня - 7333
Цитата:
111:
Ну и соответственно провести голосование? Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.
Ну и соответственно провести голосование? Разумеется со всеми правилами нашего демократического общества.
Порядок на сайте не будет определяться голосованием. Решение принимает редакция, принимая во внимание пожелание пользователей.
Цитата:
111:
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?
То есть когда выгодно кому то лично под себя менять правила, против кого то, можно их менять хоть целый год?
Изменения в правила были внесены на фоне обострения конфликтов между его участниками. В редакции обсудили предложения и со многими из них согласились.
Сейчас обсуждаются только правила размещения комментариев только во Флуде. И вызвано это действительно благодаря вашим усилиям. Я уже просил вас размещать личные комментарии в отдельной ветке. Вы эту ветку открыли - спасибо, что прислушались. Но вопросы остались у пользователей. Вот мы их и обсуждаем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.05.22 - 22:08
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
|Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать