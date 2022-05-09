Отправлено: - 17:09

111:

Но полным абсурдом считаю следить лично за моими комментариями редактору и как то мне звонить на телефон и разбирать каждый из 124х суточных моих комментария!

Цитата:Серьёзно думаешь, кто-то будет звонить и разбирать каждый из 124-х?Проще предложить тебе за, ой, не засорять форум!