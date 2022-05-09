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≡ Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44199
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 11:53
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"9 мая - особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев - победителей фашизма", - говорится в поздравлении.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
358
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 15:50
#15
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:-) Очередной приступ демагогии...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2795
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 16:01
#16
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Цитата:
111:
Где я написал от отказа от Ориентации?

Некорректный вопрос. От ОРИЕНТАЦИИ вы не отказывались. Но вот ваш вопросЦитата:
111:
Мы обязаны ориентироваться лишь только на Россию?

говорит о том, что вы имеете другой взгляд на эту тему. И даже утверждаете о собственном пути Казахстана.
Цитата:
111:
У нас просто свой путь..

И вообще разговор с вами мне напоминает



За сим откланиваюсь.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 16:20
#17
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Цитата:
Козлов я:
Некорректный вопрос. От ОРИЕНТАЦИИ вы не отказывались.

Ну вот, что и требовалось вам узнать.Цитата:
Козлов я:
говорит о том, что вы имеете другой взгляд на эту

Какой же?
И причем тут Утверждение?
Профайл
Страница 2 из 2«12
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