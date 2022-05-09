Отправлено: - 16:20

Козлов я:

Некорректный вопрос. От ОРИЕНТАЦИИ вы не отказывались.

Козлов я:

говорит о том, что вы имеете другой взгляд на эту

Цитата:Ну вот, что и требовалось вам узнать.Цитата:Какой же?И причем тут Утверждение?