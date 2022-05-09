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Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44199
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 11:53
"9 мая - особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев - победителей фашизма", - говорится в поздравлении.
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Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...
Отправлено: 09.05.22 - 11:53
Молодец Токаев!
Несего добавить..
Несего добавить..
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 14:30
Цитата:
В чем молодец? В том, что поздравил? Ну спасибо ему.
Посмотрел репортажи с областных(!) центров России. Везде нашли деньги на парад. А у нас на единственный парад в стране - денег нет. А можно было их взять из конфискованно-ворованных лярдов чиновников. Конечно, додуматься до этого смогли бы, НО, а как посмотрит на этот Байден?
[Исправлено: Iney, 09.05.2022 - 14:41]
111:
Молодец Токаев! Несего добавить..
Молодец Токаев! Несего добавить..
В чем молодец? В том, что поздравил? Ну спасибо ему.
Посмотрел репортажи с областных(!) центров России. Везде нашли деньги на парад. А у нас на единственный парад в стране - денег нет. А можно было их взять из конфискованно-ворованных лярдов чиновников. Конечно, додуматься до этого смогли бы, НО, а как посмотрит на этот Байден?
[Исправлено: Iney, 09.05.2022 - 14:41]
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 14:37
Цитата:
Мы обязаны ориентироваться лишь только на Россию?
Козлов я:
России
России
Мы обязаны ориентироваться лишь только на Россию?
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 14:51
Цитата:
Ну, на Сингапур мы уже ориентировались. Предлагаете на Украину?
111:
Мы обязаны ориентироваться лишь только на Россию?
Мы обязаны ориентироваться лишь только на Россию?
Ну, на Сингапур мы уже ориентировались. Предлагаете на Украину?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2910
Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...
Отправлено: 09.05.22 - 15:14
С Днём Великой Победы! Мирного неба над головой, добра и благополучия!
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 09.05.22 - 15:22
Цитата:
Ничего не предлагаю.
У нас просто свой путь..
Или не должен?
Козлов я:
Предлагаете на Украину?
Предлагаете на Украину?
Ничего не предлагаю.
У нас просто свой путь..
Или не должен?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 358
Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...
Отправлено: 09.05.22 - 21:03
75-77 лет назад мы ориентировались на одну цель и на одну задачу - победить нацизм.
Было бы и есть странно сейчас ориентироваться на разные цели и задачи. Изображать какой-то "свой путь"...
Тут одно из двух: или мы против нацизма, или мы за нацизм.
Всё просто.
Всё остальное - демагогия чистой воды. Словоблудие, если ещё проще.
...
По жизни можно спорить о том, что лучше для народа - "демократия", монархия, республика, анархия, диктатура... При любом из этих строев всё зависит от личности правителя. Какое государство он хочет построить - с равноправием для всех или только для "своих"... С каким "равноправием"... Тут уже - у кого на сколько фантазии хватит...
Но нацизм (расшифровываю для тех, кто не знает - национал-социализм, национализм) - он изначально заточен на строительство хорошей/удобной/комфортной жизни для ОДНОЙ нации/национальности за счёт остальных наций/национальностей, живущих рядом.
Остаётся только определиться - чего НАМ надо?
Красивой жизни за счёт других или красивой жизни вместе со всеми?
Всё просто.
Было бы и есть странно сейчас ориентироваться на разные цели и задачи. Изображать какой-то "свой путь"...
Тут одно из двух: или мы против нацизма, или мы за нацизм.
Всё просто.
Всё остальное - демагогия чистой воды. Словоблудие, если ещё проще.
...
По жизни можно спорить о том, что лучше для народа - "демократия", монархия, республика, анархия, диктатура... При любом из этих строев всё зависит от личности правителя. Какое государство он хочет построить - с равноправием для всех или только для "своих"... С каким "равноправием"... Тут уже - у кого на сколько фантазии хватит...
Но нацизм (расшифровываю для тех, кто не знает - национал-социализм, национализм) - он изначально заточен на строительство хорошей/удобной/комфортной жизни для ОДНОЙ нации/национальности за счёт остальных наций/национальностей, живущих рядом.
Остаётся только определиться - чего НАМ надо?
Красивой жизни за счёт других или красивой жизни вместе со всеми?
Всё просто.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 298
Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...
Отправлено: 10.05.22 - 09:26
и тут согласен со Скептиком. Не на этих мероприятиях, которые к слову всего раз в году проводят надо экономить. Это для подрастающего молодого поколения надо, не для пожилых и ветеранов, Ветераны свою позицию не поменяют, а вот молодежь только формирует свое гражданское "Я" и какое это будет "Я" зависит и от таких парадов и шествий. На Украине походили с факелами и со свастиками пару десятков лет и вот получили поколение нациков. Не нужно идти этим путем.
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 11:04
Цитата:
То есть, вы утверждаете, что воспитание подрастающего поколения на отрицании боевых заслуг наших предков - это путь Казахстана?
111:
Ничего не предлагаю. У нас просто свой путь..
Ничего не предлагаю. У нас просто свой путь..
То есть, вы утверждаете, что воспитание подрастающего поколения на отрицании боевых заслуг наших предков - это путь Казахстана?
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 12:46
Цитата:
Вы меня с кем то путаете.
Где я что либо такое Утверждал?
Козлов я:
То есть, вы утверждаете, что воспитание подрастающего поколения на отрицании боевых заслуг
То есть, вы утверждаете, что воспитание подрастающего поколения на отрицании боевых заслуг
Вы меня с кем то путаете.
Где я что либо такое Утверждал?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 438
Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...
Отправлено: 10.05.22 - 13:53
Цитата:
Какого цвета "Георгиевская" лента в Казахстане? Это мы так помним...
назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Какого цвета "Георгиевская" лента в Казахстане? Это мы так помним...
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 14:16
Цитата:
А почему вы тогда отказываетесь от ориентации на патриотическое воспитание в России, как правопреемницы СССР? И почему у Казахстана в этом деле должен быть свой путь воспитания, хотя он также был в составе СССР и воевал за него?
111:
Где я что либо такое Утверждал?
Где я что либо такое Утверждал?
А почему вы тогда отказываетесь от ориентации на патриотическое воспитание в России, как правопреемницы СССР? И почему у Казахстана в этом деле должен быть свой путь воспитания, хотя он также был в составе СССР и воевал за него?
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 14:31
Цитата:
Еду на дачу, но увидел и спрошу.
Где я когда то отказывался от патриотического воспитания?
Где я написал от отказа от Ориентации?
Прошу правильно сформулировать вопрос.
Найдите мне где я отказался от воспитания и от ориентации..
Козлов я:
почему вы тогда отказываетесь от ориентации на патриотическое воспитание в России,
почему вы тогда отказываетесь от ориентации на патриотическое воспитание в России,
Еду на дачу, но увидел и спрошу.
Где я когда то отказывался от патриотического воспитания?
Где я написал от отказа от Ориентации?
Прошу правильно сформулировать вопрос.
Найдите мне где я отказался от воспитания и от ориентации..
Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о подвиге участников ВОВ
Отправлено: 10.05.22 - 14:43
Цитата:
И хочу повторить вопрос, - Где я это Утверждал?
Козлов я:
Где я что либо такое Утверждал?
Где я что либо такое Утверждал?
И хочу повторить вопрос, - Где я это Утверждал?
-
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