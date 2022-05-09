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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 22:00
#15046
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Цитата:
Гога:
Полдесятого уже - пора фото салатов и конины выкладывать

похоже сегодня не видать нам конины и салатов( модерация продолжится уже завтра
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 00:08
#15047
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Цитата:
111:
Да, Костанай, я люблю тебя!

Фото прекрасного города на закате!
Как не вспомнить Виктора Цоя с его песней


Ну а у нас начинают орудовать разметчики дорог, проходят майские праздники, пора размечать разметку, хотя прошлогодняя не истерлась.
Что-то греется у них в бочке в кузове КАМАЗа, рядом там же мешки с гранулятором из чего приготавливается пластификаторная краска, чем размечают дороги.
Как сказал их старший, разогревают материал, который превращается в краску до 140 градусов.
В общем поедем домой с дачи по дороге с новой разметкой


[Исправлено: Нурбанчик, 10.05.2022 - 00:34]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 08:15
#15048
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Ну вот, никто ночью и не писал..
Тогда как я готовку еды делал только после 24.00, до 4х утра так сказать.
Кому это помешало, вот никак понять не могу.
Ах да, Нурбанчик говорит, что потом после моих десяти комментов о еде, ночных заметим, он ничего найти не может во Флуде..
Зачем?
Зачем что то искать во флуде десять комментов назад?
Зачем что то искать?
Вы когда ссылки нажимаете, видите циферки?
На ссылках на флуд они есть, просто поставьте нужную цифру и не надо листать!
Даже я в этом не шарю, но разбираюсь как искать что то среди тысяч страниц Флуда!
Хотя зачем, это же Флуд!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 08:21
#15049
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А какие у меня фото, яркие, сочные, наполненные смыслом, наполненные нашим городом, наполненные любовью к нему..
Кто то еще делал подобное вобще за 15 лет существования тут?
Кто то показывал любовь к нашему городу, кроме как его критики?
И тут им не нравится..
- Город надо показывать только на Новый год и 8 Марта..
Говорят они..
- Чтооо?
Мы в своем городе что, только по праздникам живем что ли?
Мда уж..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 08:29
#15050
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До 10 утра и после 10ти вечера нет тут никого, никаких дискуссий, ничего..
Исходя из этого, можно сделать правило говорить по времени.
Не услышат, там в вопросах продублирую.
Например меня устраивает время, когда нет никого, ибо в дискуссии я практически не вступаю и говорить ни с кем не хочу.
Запретить мне говорить днем!
Только ночью..
Раз вот эти, сколько там вчера комментов, было написано, 150, вдумайтесь только, не имея адресата, но с большими и толстыми намеками на человека, похожего на 111.
Все!
Скинули пару песенок на всякий случай и снова обо мне!
Так создайте чат обо мне, зачем Флуд засорять?
Мое право тоже заметить это, вдруг я среди пустых комментов о себе, хочу найти Полный и не могу вот?!
Так что переписываем опять правила друзья, когда нам это выгодно?
Пишем по времени?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 08:36
#15051
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Почему пишу, потому что уже пора закрывать этот Флуд и начинать новую ветку по новым правилам, ну или не начинать, а разрабатывать свои узкопрофильные.
Будет Флуд такой какой есть, узкопрофильных веток не будет.
В том числе и из за малого числа активных комментаторов.
Ну может не активных, но кто хочет что то сказать..
Созданию веток мешает прежде всего сам Флуд.
Так что надо решать..
Урезать комментарии, до 5ти было предложение.
Говорить по времени.
Создать голосование среди пользователей.
Но полным абсурдом считаю следить лично за моими комментариями редактору и как то мне звонить на телефон и разбирать каждый из 124х суточных моих комментария!
В личке не наговоришься, там лимит и остались нужные комментарии как память.
Это вообще как происходит?
Это вообще было такое за всю жизнь форума?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 08:40
#15052
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Заметьте, преспокойно пишу один и никого не трогаю.
Только предлагаю.
И никто сейчас не роется во флуде в поисках чего то, хотя опять же зачем..
Дакасателства прилагаю..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 09:08
#15053
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Ну и не забываем про отпуск.
С удовольствием вас могу покинуть еще на года два.
Пришел сюда в том году, Флуд был полумертв можно сказать.
А теперь если года через два приду, он будет точно мертв..
Но это кардинальное решение и за него нужно голосовать..
А для этого надо знать, сколько всего пользователей..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 09:10
#15054
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Фото с акиматом, позади которого дым, такое удачное, что придется забрать его себе в тему..
Тут потеряется..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 11:49
#15055
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Цитата:
111:
8:37 - сколько ж ты спал, если до 4х кушать готовил?)
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 12:54
#15056
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Цитата:
lavprof:
если до 4х кушать готовил?)

Мясо свинину замариновали, это недолго.
Все таки надо же ведь отпраздновать и самим на даче, наделать шашлыки, позвать нашего деда, морфлот Мурманск, как то отметить..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.05.22 - 13:55
#15057
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Костанай, наш город..

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