Фото прекрасного города на закате! Как не вспомнить Виктора Цоя с его песней
Ну а у нас начинают орудовать разметчики дорог, проходят майские праздники, пора размечать разметку, хотя прошлогодняя не истерлась. Что-то греется у них в бочке в кузове КАМАЗа, рядом там же мешки с гранулятором из чего приготавливается пластификаторная краска, чем размечают дороги. Как сказал их старший, разогревают материал, который превращается в краску до 140 градусов. В общем поедем домой с дачи по дороге с новой разметкой
Ну вот, никто ночью и не писал.. Тогда как я готовку еды делал только после 24.00, до 4х утра так сказать. Кому это помешало, вот никак понять не могу. Ах да, Нурбанчик говорит, что потом после моих десяти комментов о еде, ночных заметим, он ничего найти не может во Флуде.. Зачем? Зачем что то искать во флуде десять комментов назад? Зачем что то искать? Вы когда ссылки нажимаете, видите циферки? На ссылках на флуд они есть, просто поставьте нужную цифру и не надо листать! Даже я в этом не шарю, но разбираюсь как искать что то среди тысяч страниц Флуда! Хотя зачем, это же Флуд!
А какие у меня фото, яркие, сочные, наполненные смыслом, наполненные нашим городом, наполненные любовью к нему.. Кто то еще делал подобное вобще за 15 лет существования тут? Кто то показывал любовь к нашему городу, кроме как его критики? И тут им не нравится.. - Город надо показывать только на Новый год и 8 Марта.. Говорят они.. - Чтооо? Мы в своем городе что, только по праздникам живем что ли? Мда уж..
До 10 утра и после 10ти вечера нет тут никого, никаких дискуссий, ничего.. Исходя из этого, можно сделать правило говорить по времени. Не услышат, там в вопросах продублирую. Например меня устраивает время, когда нет никого, ибо в дискуссии я практически не вступаю и говорить ни с кем не хочу. Запретить мне говорить днем! Только ночью.. Раз вот эти, сколько там вчера комментов, было написано, 150, вдумайтесь только, не имея адресата, но с большими и толстыми намеками на человека, похожего на 111. Все! Скинули пару песенок на всякий случай и снова обо мне! Так создайте чат обо мне, зачем Флуд засорять? Мое право тоже заметить это, вдруг я среди пустых комментов о себе, хочу найти Полный и не могу вот?! Так что переписываем опять правила друзья, когда нам это выгодно? Пишем по времени?
Почему пишу, потому что уже пора закрывать этот Флуд и начинать новую ветку по новым правилам, ну или не начинать, а разрабатывать свои узкопрофильные. Будет Флуд такой какой есть, узкопрофильных веток не будет. В том числе и из за малого числа активных комментаторов. Ну может не активных, но кто хочет что то сказать.. Созданию веток мешает прежде всего сам Флуд. Так что надо решать.. Урезать комментарии, до 5ти было предложение. Говорить по времени. Создать голосование среди пользователей. Но полным абсурдом считаю следить лично за моими комментариями редактору и как то мне звонить на телефон и разбирать каждый из 124х суточных моих комментария! В личке не наговоришься, там лимит и остались нужные комментарии как память. Это вообще как происходит? Это вообще было такое за всю жизнь форума?
Ну и не забываем про отпуск. С удовольствием вас могу покинуть еще на года два. Пришел сюда в том году, Флуд был полумертв можно сказать. А теперь если года через два приду, он будет точно мертв.. Но это кардинальное решение и за него нужно голосовать.. А для этого надо знать, сколько всего пользователей..
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