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Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44199
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 17:40
Примерно в 9 часов утра костанайцы с флагами выстроились вдоль дороги от парка по ул. Победы и затем по ул. Баймагамбетова, чтобы поприветствовать ветеранов. Изначально шествие Бессмертного полка по городу не планировалось, но акцию решили все-таки провести.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 813
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 17:40
Думаю ветеранов надо возить на инвалидных колясках, чтобы они могли посетить мероприятие, ввиду состояния их здоровья не все могут долго ходить и стоять.
"... Григорий Кравцов, Петр Надеждин, Василий Нелюбов и Сергей Нечипуренко - получили звания Героя Советского Союза посмертно". Почему не назвать улицы в новых микрорайонах в честь героев?
[Исправлено: arman_kst, 09.05.2022 - 17:53]
"... Григорий Кравцов, Петр Надеждин, Василий Нелюбов и Сергей Нечипуренко - получили звания Героя Советского Союза посмертно". Почему не назвать улицы в новых микрорайонах в честь героев?
[Исправлено: arman_kst, 09.05.2022 - 17:53]
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12430
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 17:42
Аким молодец, провел все чинно и красиво..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 824
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 19:58
Хотелось бы увидеть текст доклада акима.
Есть такая возможность?
Есть такая возможность?
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 20:24
Цитата:
Я бы тоже - почитал...
electro:
Есть такая возможность?
Есть такая возможность?
Я бы тоже - почитал...
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 20:28
Цитата:
Костанай направил на войну 9 000 мужчин и женщин, они сражались на всех фронтах,
Наверное, КУстанай, направил...
Костанай направил на войну 9 000 мужчин и женщин, они сражались на всех фронтах,
Наверное, КУстанай, направил...
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 20:40
Меня, честно говоря, Архимед удивил... Если он от себя говорил, а не по написанному для него помощниками тексту...
[Исправлено: Skeptic, 09.05.2022 - 20:42]
[Исправлено: Skeptic, 09.05.2022 - 20:42]
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 22:31
Цитата:
И при этом НИГДЕ об этом не сообщили!... как-то подленько. Расчистить для себя любимых улицы от народишка решили акимы?
Или это такая фишка нового акима... вводить жителей в заблуждение? Сначала заявить мотоавтопробег, потом сказать, что из-за ремонта дорог его не будет и ... его провести!
Отменить традиционное и многолетнее шествие "Бессмертный полк", во всех сми написать, что движение колон будет от арки в Парк Победы и ... провести шествие от городского акимата. Что это за лихорадочная смена планов?
Понятно, что под давлением жителей города, которые в штыки приняли политику отрицания Бессмертного полка и георгиевских лент.
Но не подвели, горожане, потоком пришедшие почтить память с флагами, портретами и НАСТОЯЩИМИ символами Победы на груди.
Изначально шествие Бессмертного полка по городу не планировалось, но акцию решили все-таки провести.
И при этом НИГДЕ об этом не сообщили!... как-то подленько. Расчистить для себя любимых улицы от народишка решили акимы?
Или это такая фишка нового акима... вводить жителей в заблуждение? Сначала заявить мотоавтопробег, потом сказать, что из-за ремонта дорог его не будет и ... его провести!
Отменить традиционное и многолетнее шествие "Бессмертный полк", во всех сми написать, что движение колон будет от арки в Парк Победы и ... провести шествие от городского акимата. Что это за лихорадочная смена планов?
Понятно, что под давлением жителей города, которые в штыки приняли политику отрицания Бессмертного полка и георгиевских лент.
Но не подвели, горожане, потоком пришедшие почтить память с флагами, портретами и НАСТОЯЩИМИ символами Победы на груди.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 298
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 10.05.22 - 09:35
да местные власти на ходу переобулись, поняли, что ситуацию не в состоянии удержать под контролем. Вот решили срочно возглавить это мероприятие. Горожане молодцы, проявили свою гражданскую позицию. Гости из Астаны отметили, что только в нашем городе видели так много красных флагов на частных машинах, на заборах. Это их очень впечатлило. В Астане такого нет. (это с их слов). Так держать Кустанайцы!!!.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16307
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 10.05.22 - 11:42
Цитата:
А как же само подписание, которое так важно было отмечать 7-го и 8-го числа, вместе со всем миром?
111:
Аким молодец, провел все чинно и красиво..
Аким молодец, провел все чинно и красиво..
А как же само подписание, которое так важно было отмечать 7-го и 8-го числа, вместе со всем миром?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1594
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 10.05.22 - 11:51
Цитата:
Юджин, не пойму, а зачем сообщать? Кто хотел, тот пришел и без официального объявления акции. Мы (нас было двое) свое шествие начали от Атриума с портретами и Георгиевскими лентами в 9.30. Возле ДВД пошли с колонной, полицейские нас пропустили. Именно в таком формате и должен был всегда проходить Бессмертный полк, а не добровольно-принудительно сгонять всех ГУшников, студентов и школяров. Чтобы потом портреты наших героев не валялись на земле, скамейках и урнах. В дальнейшем надо делать также. Никакого официала, кто хочет, приходит. По зову сердца, так сказать.
И при этом НИГДЕ об этом не сообщили!
Юджин, не пойму, а зачем сообщать? Кто хотел, тот пришел и без официального объявления акции. Мы (нас было двое) свое шествие начали от Атриума с портретами и Георгиевскими лентами в 9.30. Возле ДВД пошли с колонной, полицейские нас пропустили. Именно в таком формате и должен был всегда проходить Бессмертный полк, а не добровольно-принудительно сгонять всех ГУшников, студентов и школяров. Чтобы потом портреты наших героев не валялись на земле, скамейках и урнах. В дальнейшем надо делать также. Никакого официала, кто хочет, приходит. По зову сердца, так сказать.
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 10.05.22 - 12:08
Цитата:
А потому что это должная организация праздника. Она, думаю, во всех городах существует.
И мы ходили и будем ходить без разнарядки. Подъехали в начале 11-го уже к парку, возложили, погуляли. А ребенок на обратном пути сказал, что раньше ей больше нравилось, когда с площади, колонной, пока стояли, даже пели песни... душевней, торжественней что ли.
Змея Подколодная:
Юджин, не пойму, а зачем сообщать?
Юджин, не пойму, а зачем сообщать?
А потому что это должная организация праздника. Она, думаю, во всех городах существует.
И мы ходили и будем ходить без разнарядки. Подъехали в начале 11-го уже к парку, возложили, погуляли. А ребенок на обратном пути сказал, что раньше ей больше нравилось, когда с площади, колонной, пока стояли, даже пели песни... душевней, торжественней что ли.
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 10.05.22 - 12:32
В Рудном та же история.
В программе объявили начало мероприятий в 10.00, а сами чиновники втихаря с 9.00 и "Вечный огонь" зажгли, цветы к обелиску возложили... Чего от народа прячутся?..
В программе объявили начало мероприятий в 10.00, а сами чиновники втихаря с 9.00 и "Вечный огонь" зажгли, цветы к обелиску возложили... Чего от народа прячутся?..
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