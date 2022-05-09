Отправлено: - 11:51

И при этом НИГДЕ об этом не сообщили!

Цитата:Юджин, не пойму, а зачем сообщать? Кто хотел, тот пришел и без официального объявления акции. Мы (нас было двое) свое шествие начали от Атриума с портретами и Георгиевскими лентами в 9.30. Возле ДВД пошли с колонной, полицейские нас пропустили. Именно в таком формате и должен был всегда проходить Бессмертный полк, а не добровольно-принудительно сгонять всех ГУшников, студентов и школяров. Чтобы потом портреты наших героев не валялись на земле, скамейках и урнах. В дальнейшем надо делать также. Никакого официала, кто хочет, приходит. По зову сердца, так сказать.