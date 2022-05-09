Отправлено: - 22:31

Изначально шествие Бессмертного полка по городу не планировалось, но акцию решили все-таки провести.

Цитата:И при этом НИГДЕ об этом не сообщили!... как-то подленько. Расчистить для себя любимых улицы от народишка решили акимы?Или это такая фишка нового акима... вводить жителей в заблуждение? Сначала заявить мотоавтопробег, потом сказать, что из-за ремонта дорог его не будет и ... его провести!Отменить традиционное и многолетнее шествие "Бессмертный полк", во всех сми написать, что движение колон будет от арки в Парк Победы и ... провести шествие от городского акимата. Что это за лихорадочная смена планов?Понятно, что под давлением жителей города, которые в штыки приняли политику отрицания Бессмертного полка и георгиевских лент.Но не подвели, горожане, потоком пришедшие почтить память с флагами, портретами и НАСТОЯЩИМИ символами Победы на груди.