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≡ 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44198
11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара в Костанае. Акимат обещает помощь погорельцам
Отправлено: 10.05.22 - 00:04
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Пожар произошел сегодня, 9 мая, на ул. Набережной, в районе тупика Пролетарский. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 17.23.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12425
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 00:04
#1
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Да, блин, жаль..
Главное то жертв нет..
Ну а акиму, надо сделать все, чтобы наши погорельцы получили безвозмездную помощь от государства по полной мере..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
813
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 08:07
#2
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Объявляйте сбор. По копейке соберем что-то
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
298
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 09:19
#3
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практически в это время горели дачи СО "Колос", но там пожарные успели и локализовали очаг. Хотя опасность нанесения ущерба была высока. Тоже горел камыш и сухая трава. Было 3-4 машины. Видимо в этот день много было возгораний.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1274
Re: 11 домов сгорели и еще 2 дома повреждены в результате пожара...
Отправлено: 10.05.22 - 09:35
#4
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Цитата:
Тушение пожара затруднялась

ЗатруднялОсь.
Цитата:
Причина и ущерб устанавливается

УстанавливаЮтся.
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