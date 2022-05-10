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≡ «Открытая опасность». Небанкетный вид за Grand Voyage
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44198
«Открытая опасность». Небанкетный вид за Grand Voyage
Отправлено: 10.05.22 - 09:16
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Об открытом колодце в районе КСК Костаная сообщил «НГ» пользователь нашего сайта Максим.

- Колодец расположен на пересечении пр. Кобланды батыра и ул. Урожайной, - пояснил он.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12244
Re: «Открытая опасность». Небанкетный вид за Grand Voyage
Отправлено: 10.05.22 - 09:16
#1
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Grand Voyage
Ну теперь доподлинно стало известно в какой имено вояж улетают нахрюкавшиеся тут уважаемые гранды и местные доны. :lol: :lol:
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