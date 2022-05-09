Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 08:29

До 10 утра и после 10ти вечера нет тут никого, никаких дискуссий, ничего..

Исходя из этого, можно сделать правило говорить по времени.

Не услышат, там в вопросах продублирую.

Например меня устраивает время, когда нет никого, ибо в дискуссии я практически не вступаю и говорить ни с кем не хочу.

Запретить мне говорить днем!

Только ночью..

Раз вот эти, сколько там вчера комментов, было написано, 150, вдумайтесь только, не имея адресата, но с большими и толстыми намеками на человека, похожего на 111.

Все!

Скинули пару песенок на всякий случай и снова обо мне!

Так создайте чат обо мне, зачем Флуд засорять?

Мое право тоже заметить это, вдруг я среди пустых комментов о себе, хочу найти Полный и не могу вот?!

Так что переписываем опять правила друзья, когда нам это выгодно?

Пишем по времени?