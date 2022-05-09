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≡ Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44196
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 17:40
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Примерно в 9 часов утра костанайцы с флагами выстроились вдоль дороги от парка по ул. Победы и затем по ул. Баймагамбетова, чтобы поприветствовать ветеранов. Изначально шествие Бессмертного полка по городу не планировалось, но акцию решили все-таки провести.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
812
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 17:40
#1
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Думаю ветеранов надо возить на инвалидных колясках, чтобы они могли посетить мероприятие, ввиду состояния их здоровья не все могут долго ходить и стоять.

"... Григорий Кравцов, Петр Надеждин, Василий Нелюбов и Сергей Нечипуренко - получили звания Героя Советского Союза посмертно". Почему не назвать улицы в новых микрорайонах в честь героев?

[Исправлено: arman_kst, 09.05.2022 - 17:53]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12409
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 17:42
#2
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Аким молодец, провел все чинно и красиво..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
824
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 19:58
#3
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Хотелось бы увидеть текст доклада акима.
Есть такая возможность?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24846
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 20:24
#4
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Цитата:
electro:
Есть такая возможность?

Я бы тоже - почитал... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24846
Re: Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну...
Отправлено: 09.05.22 - 20:28
#5
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Цитата:

Костанай направил на войну 9 000 мужчин и женщин, они сражались на всех фронтах,

Наверное, КУстанай, направил... :-o
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
354
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Отправлено: 09.05.22 - 20:40
#6
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Меня, честно говоря, Архимед удивил... Если он от себя говорил, а не по написанному для него помощниками тексту...

[Исправлено: Skeptic, 09.05.2022 - 20:42]
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