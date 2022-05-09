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Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
Бессмертный полк все-таки прошел по Костанаю. Колонну возглавил аким области
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