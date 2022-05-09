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≡ Стихи собственного сочинения прочитала жительница Костаная в маршрутном автобусе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44194
Стихи собственного сочинения прочитала жительница Костаная в маршрутном автобусе
Отправлено: 09.05.22 - 16:51
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Видеозапись выступления костанайской поэтессы Александры Сусловой в салоне автобуса одного из костанайских маршрутов прислал "НГ" читатель.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1592
Re: Стихи собственного сочинения прочитала жительница Костаная в...
Отправлено: 09.05.22 - 16:51
#1
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Надеюсь, поэтесса нашла своего благодарного слушателя.
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