Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
История — изменчивая дама, откровенно надевающаяся над моральными ценностями своих героев. Во времена Наполеона не было более ненавистного человека, чем он. В наши дни туристы со всего мира съезжаются в Париж, чтобы поклониться его могиле. Двести лет в Англии проклинали имя Оливера Кромвеля, теперь же его там считают одним из величайших исторических деятелей. Я не хочу заглядывать в будущее и утверждать, что в один прекрасный день «Берхтесгаден» станет местом паломничества
Да что за беспредел? Гвардейская лента была всегда символом победы.
//Символика Великой Отечественной войны. Основными символами победы в Великой Отечественной войне в СССР являлись Вечный огонь, мемориалы в городах-героях, орден Отечественной войны, гвардейская лента, красная гвоздика, солдатская пилотка со звёздочкой и другие. Позже к ним добавилась акция «георгиевская ленточка» в РФ и её аналоги в других странах СНГ.//
Так что нечего тут плясать. Для не успокоенных тут Да будет и вам счастье.
Народ! Вы это серьёзно? Руссофобия, победобесие!? Вы на этих словах, воспитываете детей? Да с пилоток даже звездочки поснимали. Это я на портреты своих дедов, должен повесить голубую ленту, а не Гвардейскую? И объяснять правнуку, что его прапрадед не был Гвардейцем!? И те 600000 героев казахов, героически сражавшиеся с фашизмом и оставшиеся на фронтах ВОВ, шли в бой под голубым символом мира? И Вы не боитесь, что 600000 погибших казахов, а это четверть от 2314000 казахов проживающих на тот момент в Казахстане, не встанут и не плюнут Вам в лицо?! Гвардейская лента была введена в 1943г.и не надо мне рассказывать про Георгиевскую ленту от Екатерины, Мой прапрадед полный Георгиевский кавалер, ну а я Гвардии сержант запаса. Не плюйте на историю. Если она плюнет на нас, мы утонем.
Абайка, специально для Вас))) Сегодня была в Парке Победы, с Георгиевской лентой, как и львиная доля наших горожан, которые пришли почтить память погибших в ВОВ. В мини формате прошел Бессмертный полк. Никакого негатива или косого взгляда на цвет ленты. Только светлые, счастливые, улыбающиеся лица людей. Вы, Абайка, таки в меньшинстве. Здравомыслящих больше и это радует.
С праздником Победы, земляки! Мирного неба над нашими грешными головами!
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