Отправлено: - 15:01

таноми52:

Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар"

Цитата:Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.Да, вы правы - градации по тяжести нарушений на сайте нет. Ну так и модераторы сейчас гораздо чаще редактируют комментарии, чем раньше. Если в комментарии есть что-то ценное, конечно.