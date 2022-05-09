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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2992
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 13:19
#4461
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Цитата:
Тимур Гафуров:
На усмотрение модератора будем удалять любой мусор,


Ключевое -"на усмотрение..."
А судьи кто?
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего. Потому что он будет иметь дело с комментами людей разных типов, взглядов, убеждений и уметь разбираться, где что подразумевается в высказываниях. Сознательно хотят унизить, оскорбить, а где просто модеру так показалось...
Вот лишили меня ПП, считаю в этом случае: "какой-бы не была вина, ужасно было наказание:-(" Потому что навряд ли я кого оскорбила, или вызвала "разжигание", а вот участвовать в обсуждениях очень долго не буду - я же не 111, чтобы по 100 бессмысленных комментов в день строчить, а пока коммент отмодерируется смысл писать его теряется -"поезд ушёл"
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар", то редакция потеряет большое количество пользователей и превратиться в КН с его "комментариями" под статьями :-(
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:01
#4462
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Цитата:
таноми52:
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар"

Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Да, вы правы - градации по тяжести нарушений на сайте нет. Ну так и модераторы сейчас гораздо чаще редактируют комментарии, чем раньше. Если в комментарии есть что-то ценное, конечно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2791
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:11
#4463
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Уважаемая редакция! Не кажется ли вам, что в последние несколько месяцев вас целенаправленно стараются сбить с пути редакции, установленной еще ОК? И делается это попытками ввязать вас в никому ненужные прения и споры, которые отвлекают вас от вашей прямой работы. К чему эти отвлечения- сколько комментов кому писать, когда и в каких случаях их удалять, кого можно и как называть и т.д.? Просто со стороны очень неприятно смотреть, как вы влезаете в это болото и теряете индивидуальность и авторитет НГ, набранный за прошлые годы. Извиняйте, если не так написал.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2992
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:32
#4464
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.


Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются! А вот намекнуть дураку во флуде (не в ветке), что у него "отсутствует "здравый смысл"- почему нет?:lol:
Не надо превращать флуд в "диспут по идеальным правилам дискутирования".
Во флуде можно поделиться настроением, любимой песней (в мой огород был камешек? да, помещаю, когда во флуде серо или, наоборот, к месту), танцем (было, грешна- люблю танцевать!), поразившей новостью или событием, найти "сопереживателя", единомышленника и проч.
Лично для меня флуд этим и ценен.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2992
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:50
#4465
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В отношении "зарвавшихся" и графоманов, коих единицы, редакции не правила надо менять, а слать им в личку предупреждения: не прекратишь - закроем :lol: Имеет право -ведь, хозяин -барин!
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:52
#4466
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Цитата:
Козлов я:
Не кажется ли вам, что в последние несколько месяцев вас целенаправленно стараются сбить с пути редакции, установленной еще ОК?

Да, кажется. Но не отвечать на вопросы, адресованные редакции, было бы неправильно. Другое дело, что вопросы бывают разные.

Цитата:
таноми52:
Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются!

То есть, ничего не меняем, но работаем индивидуально с пользователями?
Ок.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12377
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 16:39
#4467
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Цитата:
таноми52:
редакции не правила надо менять, а слать им в личку предупреждения: не прекратишь - закроем

В связи с чем?
Должны же быть какие то нарушения!
Или против белых ворон в нашем обществе, в них, хотите найти ведьм и расправляться методом инквизиции только потому, что они не похожи на вас?
Безо всяких правил, только по виду нравится не нравится?
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