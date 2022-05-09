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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 13:19
Цитата:
Ключевое -"на усмотрение..."
А судьи кто?
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего. Потому что он будет иметь дело с комментами людей разных типов, взглядов, убеждений и уметь разбираться, где что подразумевается в высказываниях. Сознательно хотят унизить, оскорбить, а где просто модеру так показалось...
Вот лишили меня ПП, считаю в этом случае: "какой-бы не была вина, ужасно было наказание" Потому что навряд ли я кого оскорбила, или вызвала "разжигание", а вот участвовать в обсуждениях очень долго не буду - я же не 111, чтобы по 100 бессмысленных комментов в день строчить, а пока коммент отмодерируется смысл писать его теряется -"поезд ушёл"
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар", то редакция потеряет большое количество пользователей и превратиться в КН с его "комментариями" под статьями
Тимур Гафуров:
На усмотрение модератора будем удалять любой мусор,
На усмотрение модератора будем удалять любой мусор,
Ключевое -"на усмотрение..."
А судьи кто?
Ставьте на модерацию человека грамотного, умного, с широким кругозором, понимающего. Потому что он будет иметь дело с комментами людей разных типов, взглядов, убеждений и уметь разбираться, где что подразумевается в высказываниях. Сознательно хотят унизить, оскорбить, а где просто модеру так показалось...
Вот лишили меня ПП, считаю в этом случае: "какой-бы не была вина, ужасно было наказание" Потому что навряд ли я кого оскорбила, или вызвала "разжигание", а вот участвовать в обсуждениях очень долго не буду - я же не 111, чтобы по 100 бессмысленных комментов в день строчить, а пока коммент отмодерируется смысл писать его теряется -"поезд ушёл"
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар", то редакция потеряет большое количество пользователей и превратиться в КН с его "комментариями" под статьями
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:01
Цитата:
Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Да, вы правы - градации по тяжести нарушений на сайте нет. Ну так и модераторы сейчас гораздо чаще редактируют комментарии, чем раньше. Если в комментарии есть что-то ценное, конечно.
таноми52:
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар"
Также, если флуд удалят, а в ветках к модерации комментов останется прежний подход, когда нельзя выпустить "пар"
Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Да, вы правы - градации по тяжести нарушений на сайте нет. Ну так и модераторы сейчас гораздо чаще редактируют комментарии, чем раньше. Если в комментарии есть что-то ценное, конечно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2791
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:11
Уважаемая редакция! Не кажется ли вам, что в последние несколько месяцев вас целенаправленно стараются сбить с пути редакции, установленной еще ОК? И делается это попытками ввязать вас в никому ненужные прения и споры, которые отвлекают вас от вашей прямой работы. К чему эти отвлечения- сколько комментов кому писать, когда и в каких случаях их удалять, кого можно и как называть и т.д.? Просто со стороны очень неприятно смотреть, как вы влезаете в это болото и теряете индивидуальность и авторитет НГ, набранный за прошлые годы. Извиняйте, если не так написал.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:32
Цитата:
Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются! А вот намекнуть дураку во флуде (не в ветке), что у него "отсутствует "здравый смысл"- почему нет?
Не надо превращать флуд в "диспут по идеальным правилам дискутирования".
Во флуде можно поделиться настроением, любимой песней (в мой огород был камешек? да, помещаю, когда во флуде серо или, наоборот, к месту), танцем (было, грешна- люблю танцевать!), поразившей новостью или событием, найти "сопереживателя", единомышленника и проч.
Лично для меня флуд этим и ценен.
Тимур Гафуров:
Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются! А вот намекнуть дураку во флуде (не в ветке), что у него "отсутствует "здравый смысл"- почему нет?
Не надо превращать флуд в "диспут по идеальным правилам дискутирования".
Во флуде можно поделиться настроением, любимой песней (в мой огород был камешек? да, помещаю, когда во флуде серо или, наоборот, к месту), танцем (было, грешна- люблю танцевать!), поразившей новостью или событием, найти "сопереживателя", единомышленника и проч.
Лично для меня флуд этим и ценен.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:50
В отношении "зарвавшихся" и графоманов, коих единицы, редакции не правила надо менять, а слать им в личку предупреждения: не прекратишь - закроем Имеет право -ведь, хозяин -барин!
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 15:52
Цитата:
Да, кажется. Но не отвечать на вопросы, адресованные редакции, было бы неправильно. Другое дело, что вопросы бывают разные.
Цитата:
То есть, ничего не меняем, но работаем индивидуально с пользователями?
Ок.
Козлов я:
Не кажется ли вам, что в последние несколько месяцев вас целенаправленно стараются сбить с пути редакции, установленной еще ОК?
Не кажется ли вам, что в последние несколько месяцев вас целенаправленно стараются сбить с пути редакции, установленной еще ОК?
Да, кажется. Но не отвечать на вопросы, адресованные редакции, было бы неправильно. Другое дело, что вопросы бывают разные.
Цитата:
таноми52:
Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются!
Флуд на то и флуд (flood «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, и чересчур его "модерировать" лишнее. Оставить прежние Правила, оскорбления и "разжигания" не допускаются!
То есть, ничего не меняем, но работаем индивидуально с пользователями?
Ок.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12377
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 16:39
Цитата:
В связи с чем?
Должны же быть какие то нарушения!
Или против белых ворон в нашем обществе, в них, хотите найти ведьм и расправляться методом инквизиции только потому, что они не похожи на вас?
Безо всяких правил, только по виду нравится не нравится?
таноми52:
редакции не правила надо менять, а слать им в личку предупреждения: не прекратишь - закроем
редакции не правила надо менять, а слать им в личку предупреждения: не прекратишь - закроем
В связи с чем?
Должны же быть какие то нарушения!
Или против белых ворон в нашем обществе, в них, хотите найти ведьм и расправляться методом инквизиции только потому, что они не похожи на вас?
Безо всяких правил, только по виду нравится не нравится?
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