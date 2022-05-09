Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 15% влажность
  • В-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее государство что-то недослышало?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44194
Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее государство что-то недослышало?
Отправлено: 09.05.22 - 12:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный Рудный отчитывается, что выездная комиссия съездила и отремонтировала остановку. Какую остановку, если она отсутствует? Между тем проблема никуда не делась. Каждый день продолжаются ссоры пассажиров и водителей, льются слезы женщин.
Читать новость

КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1509
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 12:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первом фото автобус ССГПО. Скорее всего на обед приехал домой.
Профайл
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
73
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 16:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так потихоньку глядишь и наведут порядок с остановочными пунктами. А я со своей стороны готов оборудовать автобусы Рудного автоинформаторами. Думаю объявление остановок будет не лишним.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS