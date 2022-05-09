Отправлено: - 17:00

111:

У нас, имелось в виду в нашей семье. Я же тебе говорил про нас, что Мы, то есть наша семья ездиит в это время на могилы и чтит его там, читаем намаз и все такое? Зачем лгать то? В поисках чего то там, зачем идти и вплоть до суффиксов, выискивать в каждом комменте какую то выгоду?

[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2022 - 17:03]

Цитата:Так и пишете, что в Вашей семье, а не "у вас". Знаете же, что читатели НГ из разных стран, и определение "у нас" в ваших предложениях первостепенно воспринимается как что это у вас в Казахстане.А если у людей родственники во время войны погибли далеко от дома и там же похоронены или пропали без вести,или похоронены в родном краю, а родственники живут теперь далеко? На какую могилу им тогда идти 9 мая? Вот и возлагают многие цветы 9 мая к могиле неизвестного солдата, и не празднуют День Победы 8 мая, как в вашей семье.111, ваш тот комментарий про празднование Дня Победы 8 мая как в европейских странах, большинство восприняли так как вы его написали, не подразумевая вашу семью. И всегда так будут воспринимать ваши провокационные комментарии, если вы продолжите витиевато излагать ваши мысли исходя из ваших фото с пивом.