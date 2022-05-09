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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:02
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:04
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:10
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:19
Интересно, шашлыки в честь 9го мая, ваши предложения?
Что это и к какой теме отнести, личное, праздничное, поучающее, развивающее и тд..
Что это и к какой теме отнести, личное, праздничное, поучающее, развивающее и тд..
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:19
Цитата:
хех.. где-то там... это же очевидно
111:
Кстати где уголь продается на шашлыки?
Кстати где уголь продается на шашлыки?
хех.. где-то там... это же очевидно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:22
Цитата:
-----Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 08.05.22 - 19:05#14836 На 9е у нас нет такого праздника как такового.
111:
Хм. Где же я говорил что для Нас это не праздник? Я просто сказал об акте капитуляции
Хм. Где же я говорил что для Нас это не праздник? Я просто сказал об акте капитуляции
-----Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 08.05.22 - 19:05#14836 На 9е у нас нет такого праздника как такового.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:29
Цитата:
Спасибо. И вас с праздником!
Нурбанчик:
Ещё раз вас и вашу редакцию с праздником!
Ещё раз вас и вашу редакцию с праздником!
Спасибо. И вас с праздником!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:32
Цитата:
Возможно я не прав. Смотрю - тут некоторых устроила бы полная свобода того что пишут. Может так оно и правильно, может я постарел или просто истерся на форуме, может слишком болезненно воспринимаю выпады в сторону своей страны, может тут просто нет сейчас тех людей, которые были раньше и поэтому сейчас такая ситуация на форуме. Я уже не уверен что дело в редакции.
Тимур Гафуров:
Поэтому я могу ориентироваться только на сообщения модераторов и на жалобы пользователей. По ним и принимаю решение - пресекать или нет.
Поэтому я могу ориентироваться только на сообщения модераторов и на жалобы пользователей. По ним и принимаю решение - пресекать или нет.
Возможно я не прав. Смотрю - тут некоторых устроила бы полная свобода того что пишут. Может так оно и правильно, может я постарел или просто истерся на форуме, может слишком болезненно воспринимаю выпады в сторону своей страны, может тут просто нет сейчас тех людей, которые были раньше и поэтому сейчас такая ситуация на форуме. Я уже не уверен что дело в редакции.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:34
И да - всех с праздником! С Днём Победы!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:35
Цитата:
Хех.
Смешно..
Ты не вырывай фразы из контекста.
У нас, имелось в виду в нашей семье.
Я же тебе говорил про нас, что Мы, то есть наша семья ездиит в это время на могилы и чтит его там, читаем намаз и все такое?
Зачем лгать то?
В поисках чего то там, зачем идти и вплоть до суффиксов, выискивать в каждом комменте какую то выгоду?
Просто по человечески нельзя?
И сколько себя помню, даже дед живой был, никогда, от слова Вообще, не ходили перед акиматом или тогда сельсоветом..
[Исправлено: 111, 09.05.2022 - 15:45]
Гога:
На 9е у нас нет такого праздника как такового
На 9е у нас нет такого праздника как такового
Хех.
Смешно..
Ты не вырывай фразы из контекста.
У нас, имелось в виду в нашей семье.
Я же тебе говорил про нас, что Мы, то есть наша семья ездиит в это время на могилы и чтит его там, читаем намаз и все такое?
Зачем лгать то?
В поисках чего то там, зачем идти и вплоть до суффиксов, выискивать в каждом комменте какую то выгоду?
Просто по человечески нельзя?
И сколько себя помню, даже дед живой был, никогда, от слова Вообще, не ходили перед акиматом или тогда сельсоветом..
[Исправлено: 111, 09.05.2022 - 15:45]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 15:44
Цитата:
Да не дай Боже!
Потому что песни здесь звучат (и причём, к месту) в сто раз реже, чем являются твои "шедевры" о твоих кулинарных пристрастиях.
Но если ты научишься -то капец! Ты уже6 даже норму установил -30-т !!! песен!
Остаётся кричать редакции -КАРАУЛ!
111:
А то если песни оставят, мне что, по 30 песен выкладывать сюда? Кстати, не выкладываю пока, потому что не умею делать этого, но наверно пришла пора учиться..
А то если песни оставят, мне что, по 30 песен выкладывать сюда? Кстати, не выкладываю пока, потому что не умею делать этого, но наверно пришла пора учиться..
Да не дай Боже!
Потому что песни здесь звучат (и причём, к месту) в сто раз реже, чем являются твои "шедевры" о твоих кулинарных пристрастиях.
Но если ты научишься -то капец! Ты уже6 даже норму установил -30-т !!! песен!
Остаётся кричать редакции -КАРАУЛ!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 16:11
Цитата:
---А ведь научится ! И норму - выполнит !
таноми52:
Но если ты научишься -то капец! Ты уже6 даже норму установил -30-т !!! песен!
Но если ты научишься -то капец! Ты уже6 даже норму установил -30-т !!! песен!
---А ведь научится ! И норму - выполнит !
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 16:19
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2182
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 17:00
Цитата:
Так и пишете, что в Вашей семье, а не "у вас". Знаете же, что читатели НГ из разных стран, и определение "у нас" в ваших предложениях первостепенно воспринимается как что это у вас в Казахстане.
А если у людей родственники во время войны погибли далеко от дома и там же похоронены или пропали без вести,или похоронены в родном краю, а родственники живут теперь далеко? На какую могилу им тогда идти 9 мая? Вот и возлагают многие цветы 9 мая к могиле неизвестного солдата, и не празднуют День Победы 8 мая, как в вашей семье.
111, ваш тот комментарий про празднование Дня Победы 8 мая как в европейских странах, большинство восприняли так как вы его написали, не подразумевая вашу семью. И всегда так будут воспринимать ваши провокационные комментарии, если вы продолжите витиевато излагать ваши мысли исходя из ваших фото с пивом.
[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2022 - 17:03]
111:
У нас, имелось в виду в нашей семье. Я же тебе говорил про нас, что Мы, то есть наша семья ездиит в это время на могилы и чтит его там, читаем намаз и все такое? Зачем лгать то? В поисках чего то там, зачем идти и вплоть до суффиксов, выискивать в каждом комменте какую то выгоду?
У нас, имелось в виду в нашей семье. Я же тебе говорил про нас, что Мы, то есть наша семья ездиит в это время на могилы и чтит его там, читаем намаз и все такое? Зачем лгать то? В поисках чего то там, зачем идти и вплоть до суффиксов, выискивать в каждом комменте какую то выгоду?
Так и пишете, что в Вашей семье, а не "у вас". Знаете же, что читатели НГ из разных стран, и определение "у нас" в ваших предложениях первостепенно воспринимается как что это у вас в Казахстане.
А если у людей родственники во время войны погибли далеко от дома и там же похоронены или пропали без вести,или похоронены в родном краю, а родственники живут теперь далеко? На какую могилу им тогда идти 9 мая? Вот и возлагают многие цветы 9 мая к могиле неизвестного солдата, и не празднуют День Победы 8 мая, как в вашей семье.
111, ваш тот комментарий про празднование Дня Победы 8 мая как в европейских странах, большинство восприняли так как вы его написали, не подразумевая вашу семью. И всегда так будут воспринимать ваши провокационные комментарии, если вы продолжите витиевато излагать ваши мысли исходя из ваших фото с пивом.
[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2022 - 17:03]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 17:04
Цитата:
Я писал про семью, про нашу семью и указал что у нас.
По моему это и так понятно?
И он это понял и это знает, мы с ним и в личке пишемся и так, по долгу, по много комментариев и было вме по дружески
Но вот что то использовал против меня..
Ну ладно.
Нурбанчик:
Так и пишете, что в Вашей семье, а не "у вас"
Так и пишете, что в Вашей семье, а не "у вас"
Я писал про семью, про нашу семью и указал что у нас.
По моему это и так понятно?
И он это понял и это знает, мы с ним и в личке пишемся и так, по долгу, по много комментариев и было вме по дружески
Но вот что то использовал против меня..
Ну ладно.
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