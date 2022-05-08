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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Только чтение)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1150
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 15:19
#4451
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Цитата:
Тимур Гафуров:
оскорблять

Пользуясь случаем, хочу уточнить у Уважаемой Редакции, некоторые лингвистические моменты, касательно Светоча Мудрости-Правил нашего Уважаемого Форума. Тем более, предположу, у Редакции имеются очень широкие познания в данной области, и они являются в ём глубокими профессионалами, в плане трактования оных.
[Конец преамбулы]
Черпаемые знания из одного из самых авторитетных источников, черпаемых нами знаний, ютьюба, трактуются оскорбление, как умышленное унижение чести и достоинства, а если это так то к вам вопрос.
Называя пользователя каждодневно пиющего пиво (и даже этим, некоторым образом бавируя этим, считая это геройством, и под оного пися комменты),алкоголиком или алкашом, будет ли эта правда оскорблением его чести и достоинства?
Или таки нужно его упоминать как лицо злоупотребляющего алкоголем, и тогда это уже не оскорбление, но правда!?
Как вы щетаете?
:lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 18:01
#4452
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Цитата:
Don Julio:
Называя пользователя каждодневно пиющего пиво (и даже этим, некоторым образом бавируя этим, считая это геройством, и под оного пися комменты),алкоголиком или алкашом, будет ли эта правда оскорблением его чести и достоинства?

Алкоголик - человек, больной алкоголизмом. То есть это медицинский диагноз. Но даже если вы видели подтверждающий документ, называть человека алкоголиком все равно нельзя - разглашение личных сведений.
Алкаш - спившийся человек. Однозначно оскорбление.
Даже если эти слова соответствуют действительности, используются они не для спора по существу, а для выяснения отношений, перехода на личности. А наш форум не для этого.
Цитата:
Don Julio:
Или таки нужно его упоминать как лицо злоупотребляющего алкоголем, и тогда это уже не оскорбление, но правда!?

Всё написанное выше, относится и этому тезису.
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Don Julio
§ Don Julio
(Только чтение)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1150
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 19:16
#4453
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Алкоголик - человек, больной алкоголизмом.

Я вас понял, я вас услышал. Это, да!
Вам не отказано в логике!
Дебил, соответственно, человек больной дебилизмом, дурак, соответственно.. ну и так далее.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но даже если вы видели подтверждающий документ, называть человека алкоголиком все равно нельзя - разглашение личных сведений.

Если вы хочете знать моё мнение, то оно в вашем лице Мир потерял великого юриста. Возможно на одной планке с Плевкой и Конем. Но таки, да што есть, то жизнь индейка, занесла, и мы всё получили, что оно есть!
Но оно вам не совсем мешает, писать статьи, книги или рулить Форумам?
Так-то, юридически, кроме прогнозов погоды, а остальные всё могут иметь вопросы к вам или формулировкам кстатьям?
Тут как быть?
;-)
Цитата:
Тимур Гафуров:
Даже если эти слова соответствуют действительности,

Иначе, по вашему, алкаш, хам и недоумок, очевидный для всех, нужно иметь документ, чтобы его так именовать, я правильно понимаю?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Только чтение)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1150
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 19:18
#4454
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Всё написанное выше, относится и этому тезису.

Мне интересно, а как по вашему личного мнения следует сформулировать, данный тезис?
Итак, лицо злоупотребляющее алкоголем, по вашему некорректны, а как правильно?
:lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 21:51
#4455
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Цитата:
Don Julio:
Иначе, по вашему, алкаш, хам и недоумок, очевидный для всех, нужно иметь документ, чтобы его так именовать, я правильно понимаю?

Цитата:
Don Julio:
Итак, лицо злоупотребляющее алкоголем, по вашему некорректны, а как правильно?


Никак не правильно. Любой переход на личности, на выяснение отношений будет пресекаться. С основаниями и без них.
Цитата:
Don Julio:
Так-то, юридически, кроме прогнозов погоды, а остальные всё могут иметь вопросы к вам или формулировкам кстатьям? Тут как быть?


Вот здесь не понял вопрос. Сформулируйте так, чтобы даже мне было понятно, пожалуйста.
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Don Julio
§ Don Julio
(Только чтение)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1150
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.22 - 22:45
#4456
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Никак не правильно. Любой переход на личности, на выяснение отношений будет пресекаться. С основаниями и без них.

Милейший Главный Редактор Тимур (не имею чести узнать ваше Отечество)!
Ну что значит личность в переходе на общество!? Личность это часть общества, и оскорбление вообще, по вашему, почему не опасно, в сравнении с личностью?
Ну это же, я извиняюсь, если я обзову всю Уважаемую Редакцию, оптом, это можно, а лично вас пошлю в пешее эротическое путешествие, это нельзя!?
Ну же я уверен, что вам как профессиональному юристу, всмысле лингвисту, должно быть доступно знание, что, буквы складываются в слова, слова- в смысл.
А иначе к чему это всё звукомычание?

Цитата:
Тимур Гафуров:
Вот здесь не понял вопрос. Сформулируйте так, чтобы даже мне было понятно, пожалуйста.

Вот здесь сможете сформулировать, даже если чтобы для вас было понятно, какую букву какого слова вы не поняли, чтобы я вам сформулировал, чтобы даже для вас было понятно?
:lol:
РС кстати, если чтобы что, на всякий, прочтите в Золотом Теленке отрывок, где Васисуалий Лоханкин получая по филеям, анализировал о судьбах Мира. Оно глядишь может сдвинет с мёртвой точки наш консилиум...
:-o
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 11:11
#4457
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Цитата:
Don Julio:
Вот здесь сможете сформулировать

Нет, не могу.
Цитата:
Don Julio:
Ну это же, я извиняюсь, если я обзову всю Уважаемую Редакцию, оптом, это можно, а лично вас пошлю в пешее эротическое путешествие, это нельзя!?

Нельзя.
Цитата:
Don Julio:
А иначе к чему это всё звукомычание?

Смысл общения в форуме - дискуссии по важным для форума проблемам. Без оскорблений.
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таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2987
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 12:25
#4458
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Поэтому и удаляем сейчас любые оскорбления, даже безадресные. Если этого недостаточно, включаем волюнтаризм с тоталитаризмом. Но по этому пункту я хотел бы услышать мнения других пользователей сайта.

Перегиб в отношении добросовестных пользователей и безосновательное снисхождение к графоманам.
А в отношении сАмого плодовитого графомана как раз и надо проявить "волюнтаризм с тоталитаризмом"!
Если человек НИЧЕГО не понимает, то как-то же надо его пресекать, чтобы не превратить форум во что-то низкопробное...
Правила для всех, но надо допускать и "индивидуальный подход" к некоторым непонимающим.
Тем более, что редакция так много прав за собой оставила...
А вообще в отношении "санкций" - ощущение, что уже ни вякнуть, ни пискнуть в сторону кого-то (даже "безадресно") нельзя.
Ну, и в чём тогда смысл тут находиться?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 12:39
#4459
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Цитата:
таноми52:
А вообще в отношении "санкций" - ощущение, что уже ни вякнуть, ни пискнуть в сторону кого-то (даже "безадресно") нельзя.

Если без оскорблений - всё можно. По поводу запрета безадресных оскорблений - надеюсь, что это временная мера.
Цитата:
таноми52:
А в отношении сАмого плодовитого графомана как раз и надо проявить "волюнтаризм с тоталитаризмом"!

Если будем проявлять, то по отношению ко всем. На усмотрение модератора будем удалять любой мусор, независимо от его автора. И если автор мусора - один-единственный пользователь, то на остальных эта мера не повлияет. Вы согласны с такой практикой?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.22 - 13:01
#4460
Комментарий проходит проверку.
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