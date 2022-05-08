Отправлено: - 18:01

Don Julio:

Называя пользователя каждодневно пиющего пиво (и даже этим, некоторым образом бавируя этим, считая это геройством, и под оного пися комменты),алкоголиком или алкашом, будет ли эта правда оскорблением его чести и достоинства?

Don Julio:

Или таки нужно его упоминать как лицо злоупотребляющего алкоголем, и тогда это уже не оскорбление, но правда!?

Цитата:Алкоголик - человек, больной алкоголизмом. То есть это медицинский диагноз. Но даже если вы видели подтверждающий документ, называть человека алкоголиком все равно нельзя - разглашение личных сведений.Алкаш - спившийся человек. Однозначно оскорбление.Даже если эти слова соответствуют действительности, используются они не для спора по существу, а для выяснения отношений, перехода на личности. А наш форум не для этого.Цитата:Всё написанное выше, относится и этому тезису.