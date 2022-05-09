Я уже предлагал, для начала убрать на 3-6 месяцев. Ничего страшного. Но зато будет у нас более ценный опыт по так сказать пустым комментариям. Потому что я это слышу одно и тоже уже практически с того момента, когда флуд сделали по моему в 2012м.. Как я и говорил, начнут открывать хоть какие то темы сами пользователи. А то тут все в одну кучу наваливают так сказать, все теряется .
Не думаю тоже, что можно написать кучу правил для флуда и потом нанять несколько модераторов для него одного только, на выяснение Пустой это комментарий или немного Полон.. Такая ситуация щекотливая. Смысла просто тогда нет держать Флуд. Либо мы сами оплачиваем работу лишних модераторов, хотя НГ в этом конечно не нуждается, но ради ответственности и взгляда изнутри так сказать на данную проблему..
Нарушения или премодерация с понедельника быстрее проходит и нет выходных дней. Три рабочих дня. А вот когда в четверг, там важные дни, это сам четверг, пятница, суббота и воскресенье.. То есть когда охота поговорить больше, чем в понедельник -среду.. Только давайте не будем из за этого убирать субботу или воскресенье из правил.. Весь мир удивится..
Что сказать по модерации.. Она не просто хорошая, она отличная! Никогда такого не было, раз в полчаса. Я вот находясь просто в П, этого совершенно не ощущаю. Так что бояться П не нужно. Одно только немного хуже, если попал на четверг, то после 22.00 писать по выходным не получится у просто П. А потому надо попадать желательно на чистый Понедельник, а не четверг.. Ну это так, для общей информации немного пустого коммента..
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