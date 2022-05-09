Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 12:28

Что сказать по модерации..

Она не просто хорошая, она отличная!

Никогда такого не было, раз в полчаса.

Я вот находясь просто в П, этого совершенно не ощущаю.

Так что бояться П не нужно.

Одно только немного хуже, если попал на четверг, то после 22.00 писать по выходным не получится у просто П.

А потому надо попадать желательно на чистый Понедельник, а не четверг..

Ну это так, для общей информации немного пустого коммента..