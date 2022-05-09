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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:33
#14911
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Профайл
таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:37
#14912
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YESNO, а уместно в этот праздник помещать здесь песню о смерти "простигосподи"?(Stromae)
Или Вы не знаете содержания?
Или Вы на что-то намекаете?
Профайл
таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:39
#14913
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Motor-Roller — рок-группа из города Алма-Ата.

Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:41
#14914
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Доброе утро Костанай!
Мы тебя любим!

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таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:42
#14915
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Ничесе, ни сном, ни духом!
Оказалась в П!
Похоже, на этом форуме может процветать только 111 со своими бессмысленными коментами!
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:47
#14916
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Цитата:
Тимур Гафуров: Либо убираем Флуд полностью,

Я уже предлагал, для начала убрать на 3-6 месяцев. Ничего страшного.
Но зато будет у нас более ценный опыт по так сказать пустым комментариям.
Потому что я это слышу одно и тоже уже практически с того момента, когда флуд сделали по моему в 2012м..
Как я и говорил, начнут открывать хоть какие то темы сами пользователи.
А то тут все в одну кучу наваливают так сказать, все теряется .
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:56
#14917
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Цитата:
таноми52:
Ничесе, ни сном, ни духом! Оказалась в П!

К сожалению, у вас 3 нарушения. У пользователя 111, кстати, тоже.
По поводу бессмысленных комментариев я писал здесь
Примите участие в обсуждении.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.05.2022 - 12:10]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 11:58
#14918
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Цитата:
таноми52:
111

Опять я виноват?
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:00
#14919
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Цитата:
Тимур Гафуров:
К сожалению

Ваша ссылка растянула сайт вширь..
Так часто бывает почему то..

Профайл
таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:08
#14920
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Прикоснуться к тому, что видели и чувствовали наши предки

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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:11
#14921
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Цитата:
111:
Ваша ссылка растянула сайт вширь..

Исправил. Спасибо
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:11
#14922
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Так, мы с Енгом уже против флуда.
Начинаем считать.

2:0
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:16
#14923
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Не думаю тоже, что можно написать кучу правил для флуда и потом нанять несколько модераторов для него одного только, на выяснение Пустой это комментарий или немного Полон..
Такая ситуация щекотливая.
Смысла просто тогда нет держать Флуд.
Либо мы сами оплачиваем работу лишних модераторов, хотя НГ в этом конечно не нуждается, но ради ответственности и взгляда изнутри так сказать на данную проблему..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:23
#14924
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Нарушения или премодерация с понедельника быстрее проходит и нет выходных дней.
Три рабочих дня.
А вот когда в четверг, там важные дни, это сам четверг, пятница, суббота и воскресенье..
То есть когда охота поговорить больше, чем в понедельник -среду..
Только давайте не будем из за этого убирать субботу или воскресенье из правил..
Весь мир удивится..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12338
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.05.22 - 12:28
#14925
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Что сказать по модерации..
Она не просто хорошая, она отличная!
Никогда такого не было, раз в полчаса.
Я вот находясь просто в П, этого совершенно не ощущаю.
Так что бояться П не нужно.
Одно только немного хуже, если попал на четверг, то после 22.00 писать по выходным не получится у просто П.
А потому надо попадать желательно на чистый Понедельник, а не четверг..
Ну это так, для общей информации немного пустого коммента..
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