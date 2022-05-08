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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:50
#14881
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Цитата:
111:
Гиппопотам..

-=-=А написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ??? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:52
#14882
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Цитата:
Гога:
написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ?

Про логику я так понимаю, тебе никто не говорил?
Тест когда нибудь проходил?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:54
#14883
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Цитата:
111:
Тогда зачем эти понты?

----Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк. Просто хотел в ***Мемориал**е посмотреть - своих дедов там смотрел .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:56
#14884
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Цитата:
Гога:
--Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк.

Считай, раз тебе хочется надсмехаться над Героями той войны.
Мой дед кстати до Варшавы дошел.
Два ранения.
Легкое и ступня.
Но для таких как ты это фейк..
Нормально на день Победы, чо уж..
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1148
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:57
#14885
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:58
#14886
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Цитата:
111:
Тест когда нибудь проходил?

--На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире!** ?? Это не мне , тебе не мешало бы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:59
#14887
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Фамилию и имя не раз тут говорил.
На протяжении 15ти лет..
И не нужно меня пожалуйста упрекать в том, что это фейк..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:00
#14888
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Цитата:
Гога:
На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире

Не проходил значит на логику..
Тогда и вопросов думаю нет..
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1148
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:00
#14889
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:01
#14890
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Цитата:
111:
тебе хочется надсмехаться

---Не перекручивай , уже бы давно в личку скинул бы , а то теперь три страницы обид будет . Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ?? Или скрываешь ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:03
#14891
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Цитата:
111:
На протяжении 15ти лет..

----Меня тут столько не было .Сбрось , не ленись .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:04
#14892
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Цитата:
Гога:
Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ??

Да уже все выучили фамилию и имя моего деда тут.
Повторять уже не буду.
Спроси у того, кто это все вычислил.
Или у редакции, пусть найдут имя моего деда.
Не найдут, и Серый не поможет, другой вопрос, назову тогда
Я же не должен перед каждым из 500 пользователей отсчитываться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:05
#14893
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Цитата:
Гога:
Меня тут столько не было .

Забей поиск в гугол
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:20
#14894
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Цитата:
111:
Я же не должен перед каждым и

---Чудак ты , высокомерный .
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15239
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:31
#14895
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Цитата:
Гога:
ора уже переименовать **Флуд и оффтопик (часть 6)** в что - нибудь типа **Флуд и Марик** , или может кто лучше предложить . Хотя тут уже почти никто и не бывает , кроме .

Главреду не хватает дальновидности - он подходит формально к правилам сайта - нарушен - не нарушен. А меж тем ненарушающий мусор всё заполнит и форум окончательно умрёт, а новый сайт будет сделан впустую. Тоталитарный элемент неплохо бы включить тоже - в нем и польза есть для будущего. А сейчас на сайте события почти не обсуждаются - все скатывается в кидания фекалий друг в друга.
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