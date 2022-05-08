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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:50
Цитата:
-=-=А написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ???
111:
Гиппопотам..
Гиппопотам..
-=-=А написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ???
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:52
Цитата:
Про логику я так понимаю, тебе никто не говорил?
Тест когда нибудь проходил?
Гога:
написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ?
написано **Носорог в фонтане..** - чему верить ?
Про логику я так понимаю, тебе никто не говорил?
Тест когда нибудь проходил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:54
Цитата:
----Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк. Просто хотел в ***Мемориал**е посмотреть - своих дедов там смотрел .
111:
Тогда зачем эти понты?
Тогда зачем эти понты?
----Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк. Просто хотел в ***Мемориал**е посмотреть - своих дедов там смотрел .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:56
Цитата:
Считай, раз тебе хочется надсмехаться над Героями той войны.
Мой дед кстати до Варшавы дошел.
Два ранения.
Легкое и ступня.
Но для таких как ты это фейк..
Нормально на день Победы, чо уж..
Гога:
--Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк.
--Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк.
Считай, раз тебе хочется надсмехаться над Героями той войны.
Мой дед кстати до Варшавы дошел.
Два ранения.
Легкое и ступня.
Но для таких как ты это фейк..
Нормально на день Победы, чо уж..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1148
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:57
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:58
Цитата:
--На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире!** ?? Это не мне , тебе не мешало бы.
111:
Тест когда нибудь проходил?
Тест когда нибудь проходил?
--На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире!** ?? Это не мне , тебе не мешало бы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 22:59
Фамилию и имя не раз тут говорил.
На протяжении 15ти лет..
И не нужно меня пожалуйста упрекать в том, что это фейк..
На протяжении 15ти лет..
И не нужно меня пожалуйста упрекать в том, что это фейк..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:00
Цитата:
Не проходил значит на логику..
Тогда и вопросов думаю нет..
Гога:
На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире
На вменяемость ? Типа ** руки выше ноги шире
Не проходил значит на логику..
Тогда и вопросов думаю нет..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1148
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:00
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:01
Цитата:
---Не перекручивай , уже бы давно в личку скинул бы , а то теперь три страницы обид будет . Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ?? Или скрываешь ??
111:
тебе хочется надсмехаться
тебе хочется надсмехаться
---Не перекручивай , уже бы давно в личку скинул бы , а то теперь три страницы обид будет . Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ?? Или скрываешь ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:03
Цитата:
----Меня тут столько не было .Сбрось , не ленись .
111:
На протяжении 15ти лет..
На протяжении 15ти лет..
----Меня тут столько не было .Сбрось , не ленись .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:04
Цитата:
Да уже все выучили фамилию и имя моего деда тут.
Повторять уже не буду.
Спроси у того, кто это все вычислил.
Или у редакции, пусть найдут имя моего деда.
Не найдут, и Серый не поможет, другой вопрос, назову тогда
Я же не должен перед каждым из 500 пользователей отсчитываться?
Гога:
Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ??
Хочу лично посмотреть , или ты стесняешься ??
Да уже все выучили фамилию и имя моего деда тут.
Повторять уже не буду.
Спроси у того, кто это все вычислил.
Или у редакции, пусть найдут имя моего деда.
Не найдут, и Серый не поможет, другой вопрос, назову тогда
Я же не должен перед каждым из 500 пользователей отсчитываться?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:05
Цитата:
Забей поиск в гугол
Гога:
Меня тут столько не было .
Меня тут столько не было .
Забей поиск в гугол
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:20
Цитата:
---Чудак ты , высокомерный .
111:
Я же не должен перед каждым и
Я же не должен перед каждым и
---Чудак ты , высокомерный .
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 15239
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 23:31
Цитата:
Главреду не хватает дальновидности - он подходит формально к правилам сайта - нарушен - не нарушен. А меж тем ненарушающий мусор всё заполнит и форум окончательно умрёт, а новый сайт будет сделан впустую. Тоталитарный элемент неплохо бы включить тоже - в нем и польза есть для будущего. А сейчас на сайте события почти не обсуждаются - все скатывается в кидания фекалий друг в друга.
Гога:
ора уже переименовать **Флуд и оффтопик (часть 6)** в что - нибудь типа **Флуд и Марик** , или может кто лучше предложить . Хотя тут уже почти никто и не бывает , кроме .
ора уже переименовать **Флуд и оффтопик (часть 6)** в что - нибудь типа **Флуд и Марик** , или может кто лучше предложить . Хотя тут уже почти никто и не бывает , кроме .
Главреду не хватает дальновидности - он подходит формально к правилам сайта - нарушен - не нарушен. А меж тем ненарушающий мусор всё заполнит и форум окончательно умрёт, а новый сайт будет сделан впустую. Тоталитарный элемент неплохо бы включить тоже - в нем и польза есть для будущего. А сейчас на сайте события почти не обсуждаются - все скатывается в кидания фекалий друг в друга.
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