Отправлено: - 22:56

Гога:

--Ну , понты , как всегда у тебя . Раз три слова не хочешь - ФИО , в личку ---считаю фейк.

Цитата:Считай, раз тебе хочется надсмехаться над Героями той войны.Мой дед кстати до Варшавы дошел.Два ранения.Легкое и ступня.Но для таких как ты это фейк..Нормально на день Победы, чо уж..