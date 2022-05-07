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≡ Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44190
Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
Отправлено: 07.05.22 - 16:58
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Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о полном повторном курсе вакцинации от Covid-19. Будете ли вы делать прививку?
Результаты опроса

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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3019
Re: Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
Отправлено: 07.05.22 - 16:58
#1
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Если снова будет вспышка СОВИД-а, то срочно звоните В.В. Путину и предварительно замутите типа январских событий или же мариупольскую весны: - он мгновенно вылечит вас, причём БЕСПЛАТНО, от всяких Ковидов и Омикронов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11058
Re: Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
Отправлено: 08.05.22 - 19:57
#2
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Поставил первый. Щас в связи военных действий, я не верю что будут приходить качественые вакцины. Вот действитльно что сегодня мы можем подвергнутся опасности. Думаю нужно поставить паузу.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4783
Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
Отправлено: 08.05.22 - 20:21
#3
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Цитата:
Vit:
я не верю что будут приходить качественые вакцины

Виталь, ты ж в РФ бываешь часто - почему бы там не кольнуться тогда? Уже точно будет РФ-шная вакцина.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11058
Главный государственный санитарный врач РК Айжан...
Отправлено: 08.05.22 - 20:33
#4
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Цитата:
Алиса:
Честно я не узнавал . Мне тода не сильно было нужно ,на ПЦР халявном гонял. я тогда у енга спросил он чет промолчал. А щас проблемы нарисоваются На границе. Нужно вакцинацию проходить. А У меня имунитет слабый, я боюсь получить не качественную вакцину. А пожить ещё хочется.
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