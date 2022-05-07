Отправлено: - 20:33

Алиса:

Цитата:Честно я не узнавал . Мне тода не сильно было нужно ,на ПЦР халявном гонял. я тогда у енга спросил он чет промолчал. А щас проблемы нарисоваются На границе. Нужно вакцинацию проходить. А У меня имунитет слабый, я боюсь получить не качественную вакцину. А пожить ещё хочется.