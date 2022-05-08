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≡ Сенсационным результатом закончился бой "Канело" - Бивол
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44190
Сенсационным результатом закончился бой "Канело" - Бивол
Отправлено: 08.05.22 - 10:54
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Мексиканец Сауль "Канело" Альварес потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола. Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
646
Re: Сенсационным результатом закончился бой "Канело" -...
Отправлено: 08.05.22 - 10:54
#1
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и так бывает) видимо недооценил Альварес соперника, раз получил "по щам")) теперь надо, чтобы бой с Головкиным все же состоялся, и наш Гена ему тоже "накидал"))
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
45
Re: Сенсационным результатом закончился бой "Канело" -...
Отправлено: 08.05.22 - 19:57
#2
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Теперь ему квартиру дадут в кустанае?
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