Отправлено: - 16:00

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из первоисточника шоу Соловьева.

Цитата:Мам, я в плену, но ты не плачь.Заштопали, теперь как новый.Меня лечил донецкий врачУставший, строгий и суровый.Лечил меня. Ты слышишь, мам:Я бил по городу из «Градов»,И полбольницы просто в хлам,Но он меня лечил: «Так надо».Мам, я - чудовище, прости.В потоках лжи мы заблудились.Всю жизнь мне этот крест нести.Теперь мои глаза открылись.Нас провезли по тем местам,Куда снаряды угодили.А мы не верили глазам:Что мы с Донбассом натворили!В больницах раненых полно.Здесь каждый Киев проклинает.Отец, белей чем полотно,Ребенка мертвого качает.Мать, я - чудовище, палач.И нет здесь, мама, террористов.Здесь только стон людской и плач,А мы для них страшней фашистов.Нас, мам, послали на убой,Не жалко было нас комбату.Мне ополченец крикнул:«Стой!Ложись, сопляк!»- и дальше матом.Он не хотел в меня стрелять.Он - Человек, а я - убийца.Из боя вынес! Слышишь, мать,Меня, Донбасса кровопийцу!Мам, я в плену, но ты не плачь.Заштопали, теперь как новый.Меня лечил донецкий врачУставший, строгий и суровый.Он выполнял врачебный долг,А я же, от стыда сгорая,Впервые сам подумать смог:Кому нужна война такая?