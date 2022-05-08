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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 988 из 988«1...986987988
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 15:15
#14806
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Нашим российским патриотам посвящаю.
Сам сочинял..

Слааавьсяаа Отечество наааше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот,
Знааамя советское, знааамя народное
Пусть от победы к победе ведёт....
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
999
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 16:00
#14807
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Цитата:
111:
из первоисточника шоу Соловьева.


Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».
Мам, я - чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Донбассом натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый Киев проклинает.
Отец, белей чем полотно,
Ребенка мертвого качает.
Мать, я - чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.
Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Мне ополченец крикнул:
«Стой!Ложись, сопляк!»
- и дальше матом.
Он не хотел в меня стрелять.
Он - Человек, а я - убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, Донбасса кровопийцу!
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.
Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 16:44
#14808
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------Песня
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 16:57
#14809
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--------------Никакой политики - 12 минут хорошего настроения !!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:21
#14810
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Чувствуется день Победы, как мы всем дадим..


"Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса. Об этом 8 мая заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, — написал он в своем телеграм-канале.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:24
#14811
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С наступающим праздником!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:27
#14812
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И тем не менее предатели в Азове опять облили мемориал бабушке..

загрузить картинку и получить ссылку
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:30
#14813
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И опять наш Илон..

"Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:35
#14814
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А это Питер
Восковая бабушка..


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:40
#14815
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почти забытая песня

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 17:47
#14816
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Что то парада не вижу.
Непатриотично..
В Москве уже вовсю идет..

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