Отправлено: - 15:24

kbkz1980:

А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят, моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.

Поддержу инициативу этого Гражданского Активиста.Цитата:Захочешь за гаражами, культурно отдохнуть, там Коэлью почитать или по фен-шую помидитировать, зайдешь за их, а там, уже кто-то уже прочитал и промедитировал.Ну и чо, приходится искать дальше место медиаций.