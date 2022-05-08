Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 17% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приглашение на субботник!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44190
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 11:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые жильцы, владельцы гаражей по ул. Гагарина 17, 19, 21.

Большая просьба: уберите мусор за своими гаражами, т.к. это рассадник антисанитарии, бомжей и наркоманов.
Читать новость

drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24838
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 11:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо! Лиля - появилась... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 13:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оооо! Лиля - появилась..

А что она делает на гаражах?
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4763
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 14:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех форумчан приветствую!
Благодарарю редакцию за предоставленную
площадку,для обсуждения данной темы.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4763
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 14:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец!
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,
моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1140
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 15:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержу инициативу этого Гражданского Активиста.
Цитата:
kbkz1980:
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят, моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.

Захочешь за гаражами, культурно отдохнуть, там Коэлью почитать или по фен-шую помидитировать, зайдешь за их, а там, уже кто-то уже прочитал и промедитировал.
Ну и чо, приходится искать дальше место медиаций.
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 15:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец! А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,

А где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец?
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4763
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:19
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец

Чат двора только как 2 недели создан.
Жильцы своё мнение не так активно высказываю,есть кому не безразличн ачистота двора,но их пока еденицы
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не вижу никого.К ПКСК ,,ДАНКО,,никаких претензий по чистоте не имею,дворник Ляззат-двор метёт как себе,и не её эта работа гадюшник за гаражами чистить.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:23
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не

Это же чья то территория, где гаражи стоят.
Или частная?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5003
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:59
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

---Поделись с ними опытом .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12267
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 17:06
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Поделись с ними опытом .

У них только две недели, у нас год как чат создан, там все само собой придет.
Если будут активисты и инициативная группа.
Первое что я предложил, создать фонд двора, пока добровольный, потом с приходом ОСИ принудительный.
Добровольный сразу был сделан.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4763
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 17:38
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это же чья то территория, где гаражи стоят.Или частная?

Эти все гаражи и чуланчики стоят всю жизнь там незаконно.
И владельцы с гонаром,как будто их партия и правительство и лично Л.И. Брежнев в 75 году поставил :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS