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Приглашение на субботник!
Приглашение на субботник!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44190
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 11:28
Уважаемые жильцы, владельцы гаражей по ул. Гагарина 17, 19, 21.
Большая просьба: уберите мусор за своими гаражами, т.к. это рассадник антисанитарии, бомжей и наркоманов.
Читать новость
Большая просьба: уберите мусор за своими гаражами, т.к. это рассадник антисанитарии, бомжей и наркоманов.
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24838
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 11:28
Оооо! Лиля - появилась...
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 13:08
Цитата:
А что она делает на гаражах?
drakon:
Оооо! Лиля - появилась..
Оооо! Лиля - появилась..
А что она делает на гаражах?
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 14:36
Всех форумчан приветствую!
Благодарарю редакцию за предоставленную
площадку,для обсуждения данной темы.
Благодарарю редакцию за предоставленную
площадку,для обсуждения данной темы.
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 14:42
Цитата:
Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец!
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,
моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.
111:
Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец!
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,
моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1140
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 15:24
Поддержу инициативу этого Гражданского Активиста.
Цитата:
Захочешь за гаражами, культурно отдохнуть, там Коэлью почитать или по фен-шую помидитировать, зайдешь за их, а там, уже кто-то уже прочитал и промедитировал.
Ну и чо, приходится искать дальше место медиаций.
Цитата:
kbkz1980:
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят, моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.
А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят, моё мнение имее́шь гараж-будь добр убирай за ним.
Захочешь за гаражами, культурно отдохнуть, там Коэлью почитать или по фен-шую помидитировать, зайдешь за их, а там, уже кто-то уже прочитал и промедитировал.
Ну и чо, приходится искать дальше место медиаций.
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 15:34
Цитата:
А где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец?
kbkz1980:
Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец! А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,
Дядя Марик,у вас супруга цветочки во дворе поливает-молодец! А у нас во дворе взрослые дяди за своими гаражами всяку бяку убрать не хотят,
А где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец?
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:19
Цитата:
Чат двора только как 2 недели создан.
Жильцы своё мнение не так активно высказываю,есть кому не безразличн ачистота двора,но их пока еденицы
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не вижу никого.К ПКСК ,,ДАНКО,,никаких претензий по чистоте не имею,дворник Ляззат-двор метёт как себе,и не её эта работа гадюшник за гаражами чистить.
111:
где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец
где ваша техгруппа двора, активисты, пкск наконец
Чат двора только как 2 недели создан.
Жильцы своё мнение не так активно высказываю,есть кому не безразличн ачистота двора,но их пока еденицы
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не вижу никого.К ПКСК ,,ДАНКО,,никаких претензий по чистоте не имею,дворник Ляззат-двор метёт как себе,и не её эта работа гадюшник за гаражами чистить.
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:23
Цитата:
Это же чья то территория, где гаражи стоят.
Или частная?
kbkz1980:
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не
Всех владельцев гаражей я пригласила сюда на форум к диалогу-пока не
Это же чья то территория, где гаражи стоят.
Или частная?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5003
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 16:59
Цитата:
---Поделись с ними опытом .
111:
---Поделись с ними опытом .
Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 17:06
Цитата:
У них только две недели, у нас год как чат создан, там все само собой придет.
Если будут активисты и инициативная группа.
Первое что я предложил, создать фонд двора, пока добровольный, потом с приходом ОСИ принудительный.
Добровольный сразу был сделан.
Гога:
Поделись с ними опытом .
Поделись с ними опытом .
У них только две недели, у нас год как чат создан, там все само собой придет.
Если будут активисты и инициативная группа.
Первое что я предложил, создать фонд двора, пока добровольный, потом с приходом ОСИ принудительный.
Добровольный сразу был сделан.
Re: Приглашение на субботник!
Отправлено: 08.05.22 - 17:38
Цитата:
Эти все гаражи и чуланчики стоят всю жизнь там незаконно.
И владельцы с гонаром,как будто их партия и правительство и лично Л.И. Брежнев в 75 году поставил
111:
Это же чья то территория, где гаражи стоят.Или частная?
Это же чья то территория, где гаражи стоят.Или частная?
Эти все гаражи и чуланчики стоят всю жизнь там незаконно.
И владельцы с гонаром,как будто их партия и правительство и лично Л.И. Брежнев в 75 году поставил
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